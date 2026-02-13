Si eres de las personas que se están preparando para recibir el Año Nuevo Chino 2026 y ya tienes listo tus adornos, rituales y todo lo necesario para la llegada del Caballo de Fuego, te contamos qué debes hacer en la puerta de entrada de tu casa antes del 17 de febrero para atraer muchas oportunidades durante este periodo que se extenderá hasta el próximo 5 de febrero de 2027. De acuerdo con la tradición oriental, la entrada del hogar es un punto clave por donde “ingresan” la suerte, la prosperidad y las buenas noticias, por lo que mantenerla limpia, ordenada y correctamente decorada se considera fundamental para recibir con buena energía el nuevo ciclo lunar.

Realizar un ritual bien intencionado en torno al 17 de febrero sirve para encender el fuego interior, impulsando la autoconfianza y la capacidad de tomar decisiones valientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

HAZ ESTO EN LA PUERTA DE TU CASA ANTES DEL 17 DE FEBRERO

Si deseas abrir las oportunidades en tu vida durante el Año Nuevo Chino 2026, debes hacer un ritual en la puerta de entrada de tu hogar antes del 17 de febrero, fecha que inicia este nuevo ciclo oriental. No se trata de magia, sino de preparación energética para la llegada del Caballo de Fuego, que se hace presente con mucha energía. “Este animal solamente entrará donde hay una apertura real”, señala en una publicación de su cuenta de Instagram el perfil Ser Manifiesto.

Según el Feng Shui, la puerta es por donde entra la energía y las oportunidades; por lo tanto, si está pesada, descuidada o bloqueada, “la energía también se frena”.

El ritual que debes hacer en la puerta de tu casa

Se trata de un ritual simple, ya que necesitas un vaso con agua, vinagre blanco y un paño limpio. Cuando tengas todo listo, limpia con mucha fe la puerta completa desde el marco, los dos lados y las manijas. Mientras lo haces, di: “Limpio esta puerta de toda energía pasada, pesada o estancada”, señaló la especialista.

Cuando termines, ingresa a tu casa y ve por otro envase para mezclar agua tibia con canela, puede ser en rama o en polvo. Tras ello, vuelve a pasar un paño por ella diciendo: “Abro mis puertas a la prosperidad y a las oportunidades correctas para mí y para quienes habitan este hogar”.

Una vez que termines todo, revisa que la puerta abra fácilmente, que no rechine y que se sienta liviana. “No es limpieza, es coherencia entre lo que deseas y es lo que estás dispuesto a dejar entrar”, finaliza.

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad