Cada animal del zodiaco chino no camina solo: pertenece a un “equipo energético” formado por aliados y un “amigo secreto” que potencian su suerte, su carácter y sus oportunidades en la vida. Este 17 de febrero, que es el inicio del Año Nuevo Chino 2026, hay una serie de acciones que se deben realizar, otras prohibidas, colores a usar y activaciones para potenciar los cambios acelerados que trae el Caballo de Fuego; sin embargo, entre lo más importante destaca el tener claro cuál es tu signo del horóscopo chino, así como el animal que eres; pero, ¿sabías que todos tienen un amiga y amigo/aliado secreto que crean un gran vínculo que te ayuda a aprovechar mejor la energía de tu signo, rodearte de personas que resuenan contigo y también usar amuletos o símbolos que refuercen tu fortuna personal?.

Qué son los aliados en el horóscopo chino

La astrología china clásica organiza a los doce animales en grupos de afinidad y parejas de gran compatibilidad llamados San He (tres armonías) y Liu He (seis armonías o amigo secreto). Entonces, cada signo pertenece a un grupo de tres animales llamados “aliados” o “triangle of affinities”, que comparten rasgos, valores y metas similares. Estos tríos se consideran combinaciones muy auspiciosas porque sus energías se complementan y se refuerzan mutuamente.

Por ejemplo, la Rata, el Dragón y el Mono forman un trino muy dinámico y creativo; el Buey, la Serpiente y el Gallo se asocian con disciplina y prosperidad material; el Tigre, el Caballo y el Perro aportan fuego, acción y lealtad; y el Conejo, la Cabra y el Cerdo se vinculan con sensibilidad, apoyo y crecimiento estable. Al relacionarte con tus aliados, o llevar sus símbolos cerca, se dice que recibes respaldo extra en proyectos, relaciones y momentos de reto.

Amigo secreto: un aliado que te protege

Cada signo tiene un “amigo secreto”, una pareja de máxima compatibilidad conocida como Liu He (六合, “seis armonías” o “secret friend”). Fuentes especializadas en Feng Shui explican que esta relación es más privada e íntima: se habla de un entendimiento profundo, donde el otro signo actúa como protector, consejero y refugio emocional en tiempos difíciles.

En este Año Nuevo Chino se recomienda incluso llevar amuletos, figuras o imágenes de tu amigo secreto para suavizar los choques con energías difíciles del año, como la influencia del Tai Sui, y atraer más protección y buena suerte.

En astrología china, cada signo pertenece a un grupo de tres animales llamados “aliados” o “triangle of affinities”, que comparten rasgos, valores y metas similares. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo potencian tu energía en la vida diaria

Los aliados funcionan como un “equipo visible”: son las personas con las que haces proyectos, te entiendes fácilmente y puedes trabajar hombro a hombro para avanzar en metas comunes. El amigo secreto, en cambio, es como un socio silencioso: su energía “cubre tu espalda”, te apoya sin necesidad de protagonismo y ayuda a amortiguar golpes cuando atraviesas un año complicado para tu signo.

De esta manera, en la astrología china ningún animal está aislado: todos se insertan en redes de aliados y un amigo secreto que les dan contención, oportunidades y resiliencia. Por eso, en este Año Nuevo Chino 2026 es importante conocer no solo tu signo, sino también tu trino de afinidad y tu pareja de Liu He, para elegir mejor con quién asociarte, qué energías activar y qué símbolos llevar en tu casa, trabajo o cuerpo. Cuando se dice que “tu signo tiene aliados que potencian tu energía”, se habla justamente de esta combinación de grupos de tres y pares secretos que, bien utilizados, pueden ayudarte a atravesar la vida con menos obstáculos y más respaldo.

¿Cuál es tu animal y amigo secreto en el horóscopo chino?

Ana María Balarezo, asesora en Feng Shui, explicó en su cuenta de Instagram que “tu animal chino no camina solo. Según el Feng Shui, cada animal del zodiaco chino tiene aliados que potencian su energía y le abren puertas en la vida y los negocios y hay uno muy especial: tu amigo secreto, ese apoyo invisible que impulsa tus emprendimientos y oportunidades”. Descubre aquí cuál es el tuyo.

SIGNO CHINO AMIGOS / ALIADOS AMIGO SECRETO RATA DRAGÓN Y MONO BUEY O BÚFALO BUEY O BÚFALO GALLO Y SERPIENTE RATA TIGRE CABALLO Y PERRO CERDO O JABALÍ CONEJO CABRA/OVEJA Y CERDO PERRO DRAGÓN RATA Y MONO GALLO SERPIENTE BUEY O BÚFALO / GALLO MONO CABALLO TIGRE Y PERRO CABRA U OVEJA CABRA U OVEJA CONEJO Y CERDO CABALLO MONO RATA Y DRGÓN SERPIENTE GALLO BUEY Y SERPIENTE DRAGÓN PERRO TIGRE Y CABALLO CONEJO CERDO O JABALÍ CONEJO Y CABRA/OVEJA TIGRE

Al relacionarte con tus aliados, o llevar sus símbolos cerca, se dice que recibes respaldo extra en proyectos, relaciones y momentos de reto. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuáles son los 12 signos del Horóscopo Chino y a qué años corresponde?

Lo primero que debes saber es que en astrología china cuentas tu signo por año de nacimiento.

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí