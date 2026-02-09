Estamos por entrar a un año de transformación personal y profesional y en tus manos está lograr que se cumplan todas tus metas. Este 17 de febrero inicia el Año Nuevo Chino 2026 que abre el ciclo del Caballo bajo el elemento Fuego, asociado con movimiento, pasión, velocidad e intensidad. Teniendo en cuenta que favorece el emprender, cambiar de rumbo profesional, tomar liderazgos, afrontar decisiones postergadas y hasta ordenar el dinero desde el merecimiento, es importante que conozcas los puntos esenciales para aprovechar ese impulso y alcanzar el éxito. Para lograrlo, aquí te dejo la clave que debes aplicar para activar el Caballo de Fuego ya que diversas interpretaciones señalan que lo positivo acompañará a quienes confían en su intuición, se mueven rápido y sostienen la disciplina, en lugar de quedarse solo en ideas.

Cómo comprender la energía del Caballo de Fuego

El Caballo en el zodiaco chino simboliza velocidad, independencia, confianza y avance constante; es una energía que empuja a moverse y tomar iniciativa, según destacan desde China Highlights.

Los años de Caballo de Fuego tienden a ser periodos de intensidad, con muchas oportunidades pero también riesgo de dispersión si no se canaliza la energía. Esto se debe a que el elemento Fuego añade pasión, ambición e impulso transformador, favoreciendo los cambios rápidos, los nuevos proyectos y los saltos de fe bien calculados. Haz esto para definir una visión y metas claras para 2026:

Atraer prosperidad en el Año del Caballo de Fuego estará muy favorecido. Como el Caballo favorece el movimiento, es un buen momento para trazar una visión concreta: qué quieres transformar en trabajo, dinero, salud y relaciones durante este año lunar.

Es recomendable traducir esa visión en pocas metas específicas y medibles, para que la rapidez del año impulse tus proyectos en lugar de llevarte a la improvisación o al agotamiento.

El Año Nuevo Chino 2026 empieza el 17 de febrero y abre el ciclo del Caballo bajo el elemento Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

La clave para que sea un año de transformación

Patricia Traversa, especialista en Feng Shui, explicó en su cuenta de Instagram @patriciatraversafengshui que la clave es “no actuar por impulso”. Detalla que “antes de decidir: analiza riesgos, define objetivos claros y evita gastos excesivos”.

Agrega que este año, más que nunca, deberás soltar lo que ya no necesitas, reconocer tu valor personal, activar tu merecimiento y activar las 3 zonas claves en la casa:

Área del dinero: noreste (sureste para quienes viven en el hemisferio norte). Es decir, coloca plantas, símbolo cai que representa prosperidad, suerte, fortuna y ganancias, imágenes con agua y usa los colores acqua, verdes, negro. Área de los benefactores - clientes y viajes: suroeste (noroeste para quienes viven en el hemisferio norte). Emplea cuarzos blancos, pegaso, cuadros con símbolo de expansión como el tiroide. Área de la fama y reputación: norte (sur par quienes viven en el hemisferio norte). Usa plantas, símbolo cai, velas, colores rojos y reconocimientos.

Para terminar de potenciar tu casa y que sea un año de transformación deberás usar la frase para este Año Nuevo Chino 2026: “me muevo en la dirección de mi verdad. No traiciono mis ideales y persevero en mi deseo legítimo”.

Crea un entorno que active el “Caballo de Fuego”

En Feng Shui, el Caballo se asocia con avance y reconocimiento; muchas guías para 2026 recomiendan colocar símbolos de caballo (como una imagen de caballo galopando) en la zona sur de la casa o sala para reforzar el impulso y la visibilidad.

Los colores cálidos como rojos y naranjas, combinados con toques dorados, se consideran favorables para activar la energía de Fuego en espacios sociales, mientras que se sugiere usar tonos más suaves en el dormitorio para no sobreexcitar la energía.

Se recomienda colocar símbolos de caballo (como una imagen de caballo galopando) en la zona sur de la casa o sala para reforzar el impulso y la visibilidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Rituales personales para marcar el inicio del año

De cara al 17 de febrero de 2026, puedes preparar una pequeña ceremonia en tu hogar: limpiar y ordenar la casa, soltar objetos que representen etapas viejas y escribir tus intenciones para este nuevo ciclo del Caballo de Fuego.

Acompañar este inicio con símbolos de buena fortuna y movimiento (flores rojas, una figura de caballo, velas encendidas de forma segura) ayuda a recordarte cada día que 2026 es tu año de transformación y avance consciente.

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

