Estamos por iniciar un ciclo de alta intensidad, movimiento y decisiones rápidas que comienza el 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027. Faltando cada vez menos para el Año Nuevo Chino 2026, muchos son los que se preguntan qué traerá esta etapa a sus vidas y cómo sacarle el máximo provecho. Si estás en este grupo, te cuento que se abre un portal energético y cada signo lo vivirá de manera diferente por lo que es muy importante conocer todos los detalles, sobre todo lo referente a la energía que trae y lo que te pide para tu transformación personal. Hoy te explico lo que debes hacer en este Año Nuevo Lunar para tomar las riendas de tu vida y actuar con valentía. Esto marcará el éxito de los siguientes 12 meses y el que puedas cumplir cada una de tus metas.

El significado del Año del Caballo de Fuego

El nuevo ciclo lunar comienza el 17 de febrero de 2026 y marca un periodo de intensa energía, movimiento y transformación. Es un año para avanzar y atreverse.

Movimiento: nada queda estancado

Decisiones rápidas: lo que se posterga, incomoda

Libertad personal: necesidad de elegirte

Acción: menos pensar, más hacer

Independencia: cortar dependencias emocionales y laborales

“Este nuevo año trae movimiento, decisiones importantes y la necesidad de avanzar con mayor coherencia y valentía. La energía se acelera y nos invita a dejar atrás lo que ya no fluye. No es un año para quedarte esperando, es un año para actuar, elegirte y tomar las riendas de tu camino con conciencia. Cada signo vive esta energía de forma distinta”, explicó en su cuenta de Instagram la tarotista Carola Juárez.

¿Qué energía trae el Año del Caballo de Fuego?

En la tradición del horóscopo chino, el Caballo es símbolo de libertad, fuerza, independencia, movimiento constante y deseo de avanzar, tanto a nivel personal como colectivo. El elemento Fuego se asocia con pasión, inteligencia, alegría, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía. Cuando se combinan Caballo + Fuego, la energía del año se vuelve más dinámica, audaz y orientada a cambios rápidos, decisiones firmes y búsqueda de nuevos horizontes.

Desde el 17 de febrero, la energía:

Acelera el ritmo interno

Activa cierres definitivos

Exige valentía para avanzar

Pide coherencia entre lo que sientes y haces

Cuando el caballo y el fuego se juntan, se habla de una energía de “doble fuego”. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Lo que te pide para tu transformación personal

La energía del Caballo de Fuego impulsa a tomar decisiones que venías postergando, mover proyectos que estaban detenidos y asumir un rol más protagónico en tu propia historia. Además, demanda disciplina emocional ya que la impulsividad, el orgullo y la prisa pueden generar conflictos o desgaste si no hay autocontrol y escucha interna. Desde Perfil destacan que es un año que favorece la transformación a través de la acción consciente: hacer, pero con estrategia; avanzar, pero cuidando el cuerpo, las relaciones y tu estabilidad interna.

Decidir sin miedo

Movernos con coherencia

Soltar estructuras que ya no avanzan

Elegir la libertad con responsabilidad

Claves prácticas para alinearte con esta energía desde el 17 de febrero

Prioriza proyectos que exijan coraje, innovación y movimiento, en lugar de seguir posponiendo cambios que ya sabes que son necesarios. Ordenar prioridades para no dispersar la energía en demasiadas direcciones, ya que el exceso de prisa aumenta la posibilidad de errores, cansancio y conflictos por orgullo o falta de escucha. Practicar hábitos de autocuidado (ritmos de descanso, chequeos de salud, espacios de silencio) actúa como amortiguador frente a la intensidad del fuego y ayuda a sostener el ritmo durante todo el año lunar. Toma las riendas de tu propio destino, atrévete a avanzar, pero que recuerda que la verdadera transformación ocurre si combinas conciencia, responsabilidad y respeto por los demás y el entorno.

El Año Nuevo Chino comienza el 17 de febrero de 2026 y abre el ciclo del Año del Caballo de Fuego. (Foto: @tarotcarolajuarez / Instagram)

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

Los signos del horóscopo chino

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

