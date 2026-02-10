La celebración empieza oficialmente el 17 de febrero, pero desde días antes puedes ir ‘armando el camino’ para que este Año Nuevo Chino 2026 sea el ideal para ti y para cumplir todo lo que te propongas. Los expertos en Feng Shui son enfáticos en afirmar que el periodo previo a su inicio es una ventana ideal para “sembrar” intenciones y activar la energía del Caballo de Fuego, que trae impulso, valentía y cambios rápidos a tu vida. Si ya tienes en mente ciertas metas, un cambio laboral, la compra de una nueva propiedad, entre otros, es importante que sepas que existen fechas clave y rituales sugeridos para realizar activaciones energéticas.

Cómo activar la prosperidad, éxito y dinero en el Año del Caballo de Fuego

Dentro de la astrología china, este Año del Caballo de Fuego 2026 marca un ciclo intenso de movimiento, valentía y expansión económica y, por eso, realizar prácticas de abundancia específicas según tu signo chino puede marcar una diferencia real en tus finanzas, estabilidad y crecimiento personal.

Para esto, hay rituales que te pueden ayudar, ya que en la tradición oriental estos son formas simbólicas de ordenar la energía, enfocar la mente y abrir caminos. Y es que funcionan como herramientas de enfoque energético y mental que alinean intención y acción.

Entonces, teniendo en cuenta que en 2026 se abre el ciclo del Caballo de Fuego, una combinación que solo se repite cada 60 años y que se considera especialmente intensa y transformadora, esta es tu gran oportunidad.

El Año Nuevo Chino 2026 empieza el 17 de febrero y abre el ciclo del Caballo bajo el elemento Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Fechas claves previas al Año Nuevo Chino 2026

Ingrid Osa, especialista en Feng Shui, explicó en su cuenta de Instagram @ingridosa.fengshui que “el Caballo de Fuego no se acompaña desde la teoría, se activa con orden, intención y presencia”. Para eso, recomendó limpiar la casa a fondo, ordenar, descartar y realizar una limpieza energética para dejar espacio a lo nuevo.

Del 9 al 16 de febrero - limpieza y siembra de intención

Las “preparaciones de Año Nuevo” comienzan el 9 de febrero de 2026 y se extienden hasta la víspera, justo antes del Año Nuevo Lunar. La práctica clásica de Feng Shui indica que estos días son claves para hacer una limpieza profunda del hogar, resolver desperfectos y despejar el espacio para que pueda entrar la nueva energía de prosperidad.

Puedes hacer tres activaciones muy sencillas: limpiar a fondo la entrada de tu casa (puerta, pasillo, tapete), sacar o donar lo que esté roto o no uses, y colocar toques de rojo y dorado en sala o comedor, ya que estos colores se asocian con buena suerte, celebración y expansión económica.

10 de febrero - Activación del hogar

Enciende una vela en el Norte de la casa para activar el fuego y colocar un amuleto de caballo cerca de la puerta de entrada.

12 de febrero - Activación del amor

Refuerza el sector del amor con pares, velas o colores cálidos.

15 de febrero - Momento de autocuidado

Puedes hacerte un corte de pelo, uñas o tratamientos ya que regalarte algo significativo limpia energía estancada y prepara el cuerpo y espíritu para el nuevo ciclo.

16 de febrero - Baño energético

Sales, hierbas o esencias para limpiar y armonizar. Si no hay bañera, haz un baño de pies.

16 de febrero - Prepara la casa

Ubica el sector del dinero y refuérzalo con símbolos de prosperidad. Usa un billete dorado y moneda del Caballo como anclaje energético.

16 de febrero - Cena de Año Nuevo Chino

Pescado - prosperidad

Arroz - armonía

Tallarines - longevidad

Verduras - salud

No uses carne vacuna, alcohol, cuchillos.

Usa ropa en tonos rojo y verde.

17 de febrero - Feliz Año Nuevo Chino

Este día no se limpia. Si barres que sea para adentro para no llevarte la abundancia.

18 de febrero - Día de las mascotas

Agradece su protección espiritual con tiempo, mimo o un regalo especial.

Realizar prácticas de abundancia específicas según tu signo chino puede marcar una diferencia real en tus finanzas, estabilidad y crecimiento personal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Rituales personales para marcar el inicio del año

De cara al 17 de febrero de 2026, puedes preparar una pequeña ceremonia en tu hogar: limpiar y ordenar la casa, soltar objetos que representen etapas viejas y escribir tus intenciones para este nuevo ciclo del Caballo de Fuego.

Acompañar este inicio con símbolos de buena fortuna y movimiento (flores rojas, una figura de caballo, velas encendidas de forma segura) ayuda a recordarte cada día que 2026 es tu año de transformación y avance consciente.

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

