Con el inicio del Año Nuevo Chino 2026, el 17 de febrero, muchas personas se preocupan por atraer dinero, suerte y éxito profesional. Si bien realizar ciertos rituales ayuda, lo que te pongas también puede influir en tu vida; por tal motivo, te damos a conocer las joyas de buena suerte que debes usar en el Año del Caballo de Fuego según tu signo del horóscopo oriental. Estas piezas no solo se eligen por estética, sino por los colores, materiales y símbolos asociados a la prosperidad, la protección y el equilibrio energético en la tradición china. Presta mucha atención, porque un pequeño accesorio bien elegido puede convertirse en tu amuleto personal durante todo este nuevo ciclo lunar.

El accesorio de buena suerte que no puede faltarte según tu signo (Foto referencial: StockSnap / Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS JOYAS QUE DEBES USAR SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO?

A continuación, te damos a conocer las joyas te conviene usar y de qué colores, de acuerdo con tu signo del horóscopo chino. “2026 es un año de fuego, por eso las joyas que elijas son clave para la metafísica oriental, pues no solo se trata de decoración sino del Feng Shui que llevas contigo. Elegir bien impulsa tu suerte, elegir mal puede afectar tu dinero”, señala en su perfil de Instagram el Maestro MingXin.

Rata y cerdo. En el Año del Caballo de Fuego, lo importante es proteger el dinero y mantener la estabilidad. Por ello se recomienda usar joyas como perlas: el jade blanco y la obsidiana ayudan a evitar pérdidas.

¿Qué colores deben ser las joyas? Blanco, negro y azul oscuro.

Buey, Dragón, Cabra y Perro. Al ser un año de impulso y crecimiento, las joyas determinarán lo bien que debe irte en este periodo. Se recomienda usar un ágata roja y una amatista porque favorecen ascensos.

¿Qué colores deben ser las joyas? Rojo y morado.

Tigre y Conejo. Debido a que este año, el fuego puede intensificar emociones y conflictos para ambos signos, lo recomendable es usar aguamarina y turmalina negra para que ayudan a equilibrar la energía.

¿Qué colores deben ser las joyas? Negro, azul oscuro y verde profundo.

Serpiente y Caballo. Aunque este año llega cargado de mucha energía, será fácil perder el control. En cuanto a joyas lo mejor es usar jadeíta y esmeralda para que los ayuden a decidir con claridad.

¿Qué colores deben ser las joyas? Verde y azul verdoso.

Gallo y Mono. Como en este año el dinero entrará y corre el riesgo de no quedarse, se recomienda usar citrino y ojo de tigre para ayudar a reforzar la riqueza.

¿Qué colores deben ser las joyas? Amarillo y tonos tierra.

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad