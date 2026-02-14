El inicio del Año Nuevo Chino 2026, el 17 de febrero, regido por el Caballo de Fuego, sacudirá la vida de muchas personas, ya que este animal del zodiaco oriental simboliza movimiento, impulsividad y libertad, rasgos que se intensificarán con el elemento fuego y que, en lugar de invitarnos a reflexionar, nos empujarán a actuar de inmediato. Ante el impacto que se espera durante este periodo, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, te contamos qué debes hacer si quieres triunfar en el amor y atraer riqueza.

Así se vive la llegada del Año del Caballo de Fuego, marcado por un eclipse solar y rituales de buena suerte (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LO QUE DEBES HACER PARA TRIUNFAR EN EL AMOR Y ATRAER RIQUEZAS EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

El astrólogo, metafísico, conferencista y escritor Mario Vannucci dio a conocer en Hoy Día los cambios que habrá en el Año Nuevo Chino 2026 con la llegada del Caballo de Fuego, y lo que debes hacer para triunfar en el amor y atraer riqueza, además de gozar de una buena salud.

“Se abre un portal poderoso con la llegada del Caballo de Fuego que tiene mucha energía. Es un año de sacudidas y valentía, por lo que no permitirá nada a medias tintas (…). Este año no se reflexiona, sino se actúa, además de haber muchas pasiones, magnetismo y liderazgo”, dijo.

Debido a ello, invitó a hacer cambios hasta el 17 de febrero con el fin de ubicar los espacios exactos de la casa y tener objetos determinados para que la buena fortuna nos acompañe en diferentes aspectos de nuestras vidas. Una vez que determinemos dónde están, haremos que el “universo fluya a través de ese portal”.

¿Cómo triunfar en el amor en el Año del Caballo de Fuego?

Para atraer y triunfar en el amor en el Año del Caballo de Fuego, lo primero que debes hacer es ubicar en tu casa la zona noreste. Una vez que hayas identificado dicho espacio, coloca patitos mandarines para atraer la fidelidad, la unión y la felicidad en tu relación.

También se recomienda poner dos cuarzos rosados porque es el color del amor, según la metafísica. En caso no tengas ninguno de esos objetos, coloca dos velas rojas en ese lugar para que el amor o te falte este año.

¿Cómo triunfar en el dinero en el Año del Caballo de Fuego?

“El dinero este año es por la salida del sol; es decir, por el este, que se convierte en la zona mayor beneficiada para obtener riqueza. Al ser un año de fuego, se va a diluir el metal para traernos mucho dinero”, explicó.

Tras ubicar ese espacio en tu hogar, pon la imagen del arcángel Uriel, que representa prosperidad. Asimismo, billetes dorados, lingotes de oro, monedas, e incluso arbolitos chinos, ya que representan abundancia.

¿Cómo triunfar en la salud en el Año del Caballo de Fuego?

Para tener buena salud durante el Año del Caballo de Fuego, ubica el noroeste de tu casa, donde debes colocar una imagen de la flor de la vida en un arco dorado. Esto permitirá llenarte de mucha energía para no enfermar.

“Este año tiene un mensaje muy espiritual, ya que el Caballo de Fuego nos recuerda que debemos movernos, confiar en uno mismo y elegir con el corazón. Es un año no para complacer sino honrar el deseo de buscar la libertad y la misión personal”, finalizó.

El Año Nuevo chino 2026 se celebrará el martes 17 de febrero, fecha que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. A diferencia del calendario occidental, la celebración se rige por el calendario lunar. (Foto: iStock) / InspirationGP