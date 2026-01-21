Ante la llegada del Año Nuevo Chino 2026, que se celebra el 17 de febrero, quienes creen en la astrología oriental se alistan para recibir de la mejor manera este nuevo ciclo que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Como cada año, muchas personas adornarán sus hogares con objetos de color rojo para atraer la prosperidad y la buena suerte, pero también buscan saber qué deben retirar de sus casas para permitir la entrada de vibraciones positivas. Los expertos en feng shui y astrología oriental dan algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta con el fin de que estés listo para recibir la vitalidad del Caballo de Fuego, que promete un 2026 lleno de movimiento, creatividad y determinación. ¿También quieres saber cómo preparar tu espacio para este nuevo periodo? Sigue leyendo esta nota.

Hay varios elementos que podrías tener en tu casa que simbolizan cosas negativas (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SACAR DE TU CASA PARA RECIBIR LA ENERGÍA DEL CABALLO DE FUEGO

Desde el feng shui y las tradiciones del Año Nuevo Chino, si deseas recibir toda la energía del Caballo de Fuego se recomienda sacar de casa todo lo que represente estancamiento, desgaste y mala suerte. Además de acumular objetos viejos, especialmente aquellos que representan conflictos o recuerdos negativos.

“Saca de tu vida todo lo que tienes guardado (…) porque representa escasez. Saca todo lo que te recuerda algo negativo o triste que te lleva a la melancolía, pues te mantiene estancado y lo que necesitas es claridad mental para pensar qué quieres y para pedir lo que necesitas al universo. Es necesario tener el equipaje vacío para seguir con nuestro destino, ya que necesitamos estar libres de todo eso que no nos deja avanzar y genera emociones malas. Así que si tienes algo, debes soltarlo”, señaló Irma Hernández Master Feng Shui en su cuenta de Instagram.

Pero ¿qué cosas exactamente debemos sacar de nuestras casas para recibir el Año del Caballo de Fuego? Anota cada uno de ellos:

Objetos dañados o en mal estado. Como ropa rota, desteñida o que ya no usas porque se asocia con deterioro y carencia. Asimismo, utensilios, electrodomésticos y muebles dañados, ya que simbolizan trabas y problemas recurrentes.

Como ropa rota, desteñida o que ya no usas porque se asocia con deterioro y carencia. Asimismo, utensilios, electrodomésticos y muebles dañados, ya que simbolizan trabas y problemas recurrentes. Acumulación y desorden. Deshazte de papeles viejos, revistas, agendas y facturas sin ordenar, ya que simbolizan asuntos pendientes y bloqueos. Lo mismo pasa con las cosas que guardas “por si acaso las tengo porque las usaré”, toda vez que impiden que la nueva energía circule.

Deshazte de papeles viejos, revistas, agendas y facturas sin ordenar, ya que simbolizan asuntos pendientes y bloqueos. Lo mismo pasa con las cosas que guardas “por si acaso las tengo porque las usaré”, toda vez que impiden que la nueva energía circule. Recuerdos de mala energía. Si conservas regalos de personas con la que no terminaste bien una relación o tienes cosas de gente que te lastimó mucho, sácalas de tu hogar porque se asocian a conflictos.

Si conservas regalos de personas con la que no terminaste bien una relación o tienes cosas de gente que te lastimó mucho, sácalas de tu hogar porque se asocian a conflictos. Elementos simbólicamente negativos. Si tienes monedas, billeteras, alcancías o símbolos de dinero rotos o vacíos, lo mejor es deshacerte de ellos porque refuerzan la idea de escasez.

La acumulación de objetos que quizá piensas usar más adelante, pero nunca las utilizas tiene un significado (Foto: Freepik)