Aunque este Año Nuevo Chino 2026 llegará cargado de libertad, fuerza, movimiento, determinación, pasión y éxito al estar regido por el Caballo de Fuego, no a todos los signos del zodiaco oriental les irá de maravillas durante este periodo, que comienza el 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027. A continuación, los animales del horóscopo chino menos favorecidos en este ciclo.

Vale mencionar que se espera que la energía intensa y acelerada de este nuevo año beneficie especialmente a quienes se atrevan a tomar riesgos y adaptarse a los cambios, mientras que los más cautelosos o apegados a la estabilidad podrían sentirse más exigidos y sometidos a pruebas en distintos ámbitos de su vida.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS ANIMALES MENOS FAVORECIDOS EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

La especialista en el zodiaco chino Ceci Olmos, cuyo trabajo está relacionado con la astrología y el bienestar, enfocada principalmente en el Feng Shui, reveló los dos signos que tendrán menos fortuna este Año del Caballo de Fuego. Señaló que pese a que no le irá bien a ambos animales, dio algunas recomendaciones para llenarlos de energía en este periodo.

“Los animales menos favorecidos en el Año del Caballo de Fuego son la Rata y el Búfalo. Por ejemplo, la Rata es lo opuesto a Caballo, por lo tanto tienen rencillas, pero podemos complementarlo con este animal para que no sea un año tan malo”, dijo.

Olmos precisó que lo mejor es tomar lo bueno que podría darle el caballo a cada signo, y aunque no será fácil o cómodo, permitirá que este periodo esté más equilibrado.

RATA Y CABALLO. En la astrología china tradicional, la Rata y el Caballo son signos opuestos; es decir, forman una pareja de energías que “chocan” o se contraponen en la rueda zodiacal. Esto se debe a que cada uno tiene un ritmo diferente, al igual que su estilo de vida y la forma de enfrentar las cosas. Mientras que la Rata es estratégica y previsora, el Caballo es impulsivo y amante de la libertad.

BÚFALO Y CABALLO. Ambos son considerados “perjudiciales” entre sí, ya que mientras el Búfalo representa trabajo constante, disciplina, paciencia, rutina y apego al deber, el Caballo encarna impulso, necesidad de libertad, cambio, movimiento y cierta impaciencia. A raíz de ello, se generan choques entre ambos y si están juntos se desgastan mutuamente.

El Búfalo es uno de los animales del horóscopo chino que no tendrá mucha fortuna (Foto: Freepik)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad