La llegada del Año Nuevo Chino 2026 este 17 de febrero marca un nuevo ciclo de renovación y esperanza bajo la milenaria sabiduría del horóscopo chino. Si bien existen ciertas prácticas o acciones que se deben realizar o evitar en el inicio de dicho año con el propósito de atraer la prosperidad, la astrología oriental también revela que otro factor para conseguir la abundancia es la armonía visual y energética que proyectamos. En ese contexto, quiero ayudarte a que sepas qué colores deberás usar para potenciar tu signo en el presente año y así recibir este nuevo comienzo una excelente vibra.

El caballo es el animal protagonista de este Año Nuevo Chino, ocupando el séptimo lugar dentro del ciclo de doce animales que conforman su zodiaco. En la astrología china, este mamífero se le atribuyen buenas cualidades como la sabiduría, la intuición y la elegancia.

Entonces, para complementar que el éxito se establezca en tu vida, es necesario que sepas elegir bien los colores para la ropa y la decoración durante la noche de Año Nuevo Chino. En los siguientes párrafos, te revelaré cuáles son los ideales para ti, según tu signo del horóscopo oriental.

El caballo es el animal representativo para este nuevo inicio de año en la astrología china. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Los colores que armonizan mejor este Año Nuevo Chino 2026, según tu signo chino

Es importante que identifiques tu año de nacimiento en cada uno de los animales que corresponden al horóscopo oriental.

Rata (nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

En caso este animal te represente, es necesario que uses prendas o decores tu hogar con los colores negro, plateado y/o azul profundo.

Búfalo o buey (nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

Si identificaste que tu año de nacimiento está representado por el búfalo, es necesario que uses los colores café, beige y verde claro para este 17 de febrero.

El búfalo es uno de los animales representativos del horóscopo chino. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Tigre (nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

Las personas representadas por este felino en el horóscopo chino deberán recurrir a los colores azul y verde vibrante.

Conejo (nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023)

Si tu signo zodiacal chino es el conejo, es necesario que vistas o decores usando los colores blanco y rosado claro.

Dragón (nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

De estar representado por este animal del horóscopo chino, tendrás que usar los colores dorado, rojo y violeta para este Año Nuevo Chino.

El dragón es un animal místico de la astrología china. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Serpiente (nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

De identificarte con este animal del horóscopo oriental, te aconsejo que uses el color negro, violeta o cualquier tono vino.

Caballo (nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

Si tu signo zodiacal chino es el caballo, te recomiendo que uses prendas de azul claro, verde y/o naranja.

Cabra (nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Para este signo zodiacal, es recomendable que vistan o decoren su hogar con los colores crema, lavanda y verde agua.

Para este 2026, aquellos representados por la cabra deben usar los colores crema, lavanda y verde agua. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Mono (nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)

El amarillo, blanco y/o plateado son los colores adecuados para que uses este 17 de febrero, en caso tu año de nacimiento coincida con este signo zodiacal.

Gallo (nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Si el gallo es el animal que te representa en la astrología china, entonces deberás usar prendas o decorar tu hogar con los colores rojo, dorado y cobre.

Perro (nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Los colores azul oscuro y/o verde oliva son los adecuados para que vistas o decores cada espacio de tu hogar, siempre y cuando estés vinculado a este signo zodiacal chino.

Cerdo (nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

En caso identificaste que tu signo zodiacal chino es el cerdo, tendrás que recurrir a los colores rosa, celeste y/o verde claro para este nuevo ciclo.

