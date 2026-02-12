El 17 de febrero comienza el Año Nuevo Chino 2026, por lo que muchas personas en diferentes partes del mundo que creen en el zodiaco oriental se alistan para recibir por todo lo alto este periodo regido por el Caballo de Fuego. Mientras varios decoran sus casas con objetos rojos y detalles alusivos a la buena suerte, otros no saben qué ponerse para darle la bienvenida a este nuevo ciclo y se preocupan por elegir la vestimenta correcta para esa fecha. Si también estás en esa situación, aquí te contamos qué colores no deberías usar por ningún motivo ese día.

Además de los adornos rojos para recibir el Año Nuevo Chino, hay colores que debes evitar en tus prendas (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

NO LOS USES POR NINGÚN MOTIVO

Yunwan, un experto en Feng Shui Xuan, dio a conocer en su cuenta de Instagram los colores que no deberías usar el 17 de febrero, no por simple moda, sino por la energía que trae el Caballo de Fuego, que es intensa y poderosa.

Según el horóscopo chino, los colores que debes evitar según tu signo oriental te ayudarán a no sobrecargar los campos energéticos o generar desorden interno. Estos son:

Rata: evitar rojo, naranja, amarillo y café.

evitar rojo, naranja, amarillo y café. Búfalo: evitar verde, negro y azul profundo.

evitar verde, negro y azul profundo. Tigre: evitar blanco, gris y tonos metálicos.

evitar blanco, gris y tonos metálicos. Conejo: evitar tonos metálicos, grises y tonos naranjados o rojizos.

evitar tonos metálicos, grises y tonos naranjados o rojizos. Dragón: evitar verde y azul.

evitar verde y azul. Serpiente: evitar rojo y verde.

evitar rojo y verde. Caballo: evitar rojo y negro.

evitar rojo y negro. Cabra: evitar verde y negro.

evitar verde y negro. Mono: evitar naranja y negro.

evitar naranja y negro. Gallo: evitar azul marino, negro y verde.

evitar azul marino, negro y verde. Perro: evitar blanco, gris o tonos metálicos.

evitar blanco, gris o tonos metálicos. Cerdo: evitar amarillo, café y rojo.

Hay colores que se deben evitar usar el Año del Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad