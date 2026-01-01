El Año Nuevo Chino comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026, pero muchas personas ya vienen realizando diversos preparativos para recibirlo como se debe. Teniendo en cuenta que este nuevo ciclo estará regido por el Caballo de Fuego, que representa la libertad, la fuerza, la independencia, la pasión y la renovación, aunque también la impulsividad y la acción dinámica, gran cantidad de gente se pregunta qué tal le irá los siguientes meses. Una posible respuesta la ofrece el Horóscopo Chino que ha dado a conocer cuáles son los signos con más suerte. ¿Ansioso por conocerlos? Sigue leyendo esta nota.

Vale precisar que el Año Nuevo Chino concluirá el 5 de febrero de 2027 al basarse en el calendario lunar. Su zodiaco está representado por 12 animales: rata, buey, tigre, liebre o conejo, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo.

Los signos del horóscopo chino está representado por doce animales (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SERÁN LOS SIGNOS CON MÁS SUERTE EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

Aunque este el Año Nuevo Chino estará regido por el Caballo, curiosamente las personas que nacieron bajo este signo no tendrán tanta suerte como otras, por lo que otros signos serán los más afortunados.

De acuerdo con el Horóscopo Chino, los signos que tendrán mucha fortuna en el Año del Caballo de Fuego son: el tigre, el cerdo, el perro, el gallo y la cabra. Todos tendrán una especie de estrella sobre ellos para que puedan brillar en varios aspectos, en especial en el ámbito laboral, económico y sentimental.

Si bien, pueden tener mucho a su favor, no deben descuidar la disciplina y el cuidado de su salud, así como sus finanzas.

El Cerdo está asociado con la fertilidad en el Horóscopo Chino (Foto: Freepik)

¿Y CUÁLES TENDRÁN MENOS SUERTE?

A diferencia de los signos afortunados, hay un grupo de animales del zodiaco que no la pasarán muy bien durante el Año de Caballo de Fuego. Estos son: el caballo, la rata, el buey y el conejo.

A diferencia de ellos, hay signos que tendrán una suerte promedio en este periodo. Ellos son el dragón, serpiente y el mono.

El Dragón es el quinto signo del horóscopo chino y puede estar asociado a 5 elementos: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua (Foto: Freepik)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

Horóscopo chino RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Horóscopo chino BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Horóscopo chino TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Horóscopo chino CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Horóscopo chino DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Horóscopo chino SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Horóscopo chino CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Horóscopo chino CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Horóscopo chino MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Horóscopo chino GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Horóscopo chino PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Horóscopo chino CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.