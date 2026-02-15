La llegada del Año Nuevo Chino bajo la vibrante influencia del Caballo de Fuego promete una temporada de energía renovada y grandes transformaciones. Bajo este contexto, la comida en dicha fecha no solo pretende satisfacer tu paladar, también se trata de un ritual ancestral que te permitiría atraer la prosperidad y contar con una buena salud. Cada platillo servido en la mesa festiva tiene un propósito espiritual. En los siguientes párrafos, te revelaré qué manjares esenciales no pueden faltar durante la celebración para que tengas un vínculo más estrecho con la fortuna este 2026.

En la tradición oriental, ciertos platos son seleccionados durante el Año Nuevo Chino porque tienen un significado especial. Es más, tan solo ingerirlos representa un ritual para atraer la suerte, la fortuna, el ascenso y la longevidad.

La cena de la reunión de la víspera es considerada la comida más importante del año chino, ya que une a varias generaciones en una misma mesa para fortalecer lazos familiares y el respeto hacia los adultos mayores. El banquete debe destacarse por su abundancia, ya que representaría un poderoso símbolo de prosperidad.

Los platos que no deben faltar en tu mesa para recibir el Año nuevo Chino

PLATILLOS DE BUENA SUERTE

Dumplings (jiaozi): este alimento se posiciona como un símbolo de fortuna y éxito económico, bajo la creencia de que, si los ingieres en grandes cantidades durante las celebraciones de Nochevieja o Año Nuevo, atraerás prosperidad.

este alimento se posiciona como un símbolo de fortuna y éxito económico, bajo la creencia de que, si los ingieres en grandes cantidades durante las celebraciones de Nochevieja o Año Nuevo, atraerás prosperidad. Rollitos de primavera: su particular forma de “barra de oro” establece una conexión simbólica con la abundancia y el éxito en los negocios.

su particular forma de “barra de oro” establece una conexión simbólica con la abundancia y el éxito en los negocios. Pescado entero al vapor o al horno: servir el pescado entero es un emblema de plenitud, puesto que la presencia de la cabeza y la cola simboliza un comienzo y un final de año positivo.

Los dumplings representan un símbolo de prosperidad y éxito; por eso es necesario colocarlo en tu mesa a vísperas del Año Nuevo Chino. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

PLATILLOS PARA LONGEVIDAD, ASCENSO Y CRECIMIENTO

Fideos largos: según la tradición, este alimento no debe ser cortado ni masticado en pedazos pequeños, ya que su integridad simboliza el deseo de gozar una longevidad.

según la tradición, este alimento no debe ser cortado ni masticado en pedazos pequeños, ya que su integridad simboliza el deseo de gozar una longevidad. Pastel de arroz glutinoso (Nian Gao) : su nombre sugiere un crecimiento anual en ámbitos laborales y profesionales; puede consumirse en variantes dulces como saladas.

: su nombre sugiere un crecimiento anual en ámbitos laborales y profesionales; puede consumirse en variantes dulces como saladas. Albóndigas grandes (Lion’s Head): se consideran una emblema de la unión entre familiares y atraer un año lleno de solidez, equilibrio y prosperidad en el hogar.

Los fideos largos en la tradición china se vincula con la longevidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

PLASTILLOS PARA PROSPERIDAD, UNIÓN Y DULZURA

Bolitas dulces de arroz: su diseño circular representa la unidad y la concordancia entre los seres queridos. Se convierte en un complemento perfecto para concluir la celebración nocturna.

su diseño circular representa la unidad y la concordancia entre los seres queridos. Se convierte en un complemento perfecto para concluir la celebración nocturna. Verduras de hoja (bok choy, lechuga o brócoli chino): se vinculan directamente con la prosperidad económica, el desarrollo personal y la garantía de una prosperidad duradera.

se vinculan directamente con la prosperidad económica, el desarrollo personal y la garantía de una prosperidad duradera. Mandarinas y naranjas: se exhiben enteras o como decoración en centros de mesa; representan riqueza y éxito.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!