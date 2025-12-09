El Año Nuevo Chino, también denominado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es una festividad tradicional en el calendario chino, que también se celebra en otros países del este y sudeste de Asia. Debido a que se basa en el calendario lunisolar, ¿sabes por qué el primer día de esta celebración es importante? A continuación, te lo cuento y preciso cuándo es exactamente.

Vale precisar que el calendario lunisolar es un tipo de calendario que toma las fases lunares para estructurar los meses y el ciclo solar para que el año coincida con las estaciones. De este modo, en muchas culturas tradicionales las celebraciones pueden ajustarse a la Luna sin que, con el paso de los años, cambien por completo de estación.

Esta festividad tradicional se celebra también en otros países del este de Asia, para este periodo estará representado por el Caballo de Fuego (Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ EL PRIMER DÍA DEL AÑO NUEVO CHINO ES EL MÁS IMPORTANTE?

El primer día del Año Nuevo lunar es el inicio oficial del nuevo año, según el calendario tradicional chino, por lo que concentra los rituales más importantes de la Fiesta de Primavera.

Es importante porque marca el arranque formal del Año del Caballo de Fuego, que renovará la energía del 2026; por tanto, simboliza renacimiento, prosperidad y nuevos comienzos, de acuerdo con la astrología china. Se dice que este animal influirá en la personalidad y el destino del año.

Si bien esta festividad representa el fin del invierno y la llegada de la primavera, se caracteriza por la renovación y la esperanza, sobre todo porque muchas familias se reúnen para compartir y fortalecer lazos, además de poner en práctica sus costumbres como la entrega sobres rojos (hóng bāo), encender luces, ahuyentar espíritus malignos y evitar la entrada a las casas de la bestia Nian.

Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera del hemisferio Norte (Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO ES EL PRIMER DÍA DEL AÑO NUEVO CHINO 2026?

El primer día del Año Nuevo Chino que se rige por el Caballo de Fuego comienza el 17 de febrero de 2026, el cual se extenderás hasta el 5 de febrero de 2027.

Respecto a las celebraciones del Año Nuevo chino 2026, estas duran 15 días: desde el primer día del Año Nuevo lunar hasta el Festival de los Faroles; es decir, del 17 de febrero (primer día del año nuevo) al 3 de marzo (día del Festival de los Faroles).

Hay tradiciones y rituales por el Año Nuevo Chino (Foto: Pixabay)

