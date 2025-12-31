Aunque en Occidente el inicio de un nuevo año es el 1 de enero, en la cultura asiática este se rige por el calendario lunisolar, por lo que la fecha varía cada año. Por tal motivo, el Año Nuevo Chino 2026 empezará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Pero no solo cambia la fecha de comienzo, sino también el animal que domina este periodo, que en esta ocasión será el Caballo de Fuego. En los siguientes párrafos, te comentamos por qué este animal del zodiaco chino regirá este ciclo. Antes te precisamos que esta festividad también es conocida como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera.

¿POR QUÉ EL CABALLO DE FUEGO RIGE EL AÑO NUEVO CHINO 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, que representa la libertad, la fuerza, la independencia, la pasión y la renovación, pero también la impulsividad y la acción dinámica, lo que significa que el año estará cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones. Pero ¿por qué este animal y dicho elemento?

Para entender esta combinación, debemos precisar que el zodiaco chino tiene un ciclo de 12 animales que siguen un orden fijo, y al haber llegado a 2026 le corresponde el signo del Caballo. Además de la secuencia que debe seguir, también se debe establecer uno de los cinco elementos que se combinan en ciclos de 60 años: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. Al realizar la combinación: Caballo más Fuego, este periodo se llama Año del Caballo de Fuego.

Así tenemos el horóscopo chino según tu año de nacimiento:

Horóscopo chino RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Horóscopo chino BUFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Horóscopo chino TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Horóscopo chino CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Horóscopo chino DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Horóscopo chino SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Horóscopo chino CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Horóscopo chino CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Horóscopo chino MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Horóscopo chino GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Horóscopo chino PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Horóscopo chino CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

ELEMENTO SIGNOS CUALIDADES Madera

Tigre, Conejo y Dragón Creatividad, consolidación y crecimiento Fuego Serpiente, Caballo y Cabra Pasión, inteligencia y alegría Tierra Mono Balance, fundaciones y encanto Metal Gallo y Perro Confiable, útil y fuerte Agua Rata, Búfalo y Cerdo Comunicación, intuición y sensibilidad