El martes 17 de febrero de 2026 se alinean tres eventos a la vez: comienza el Año Nuevo Chino, hay Luna nueva y se produce un eclipse solar anular. El Año Nuevo marca el inicio del año lunar 4724 en el calendario tradicional chino y da comienzo al Año del Caballo.

Ese mismo día tiene lugar un eclipse solar anular, es decir, la Luna pasa delante del Sol pero no lo cubre por completo y se ve un “anillo de fuego” alrededor del disco lunar. Este eclipse solo es posible porque ocurre en fase de Luna nueva, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean casi en línea recta.

¿Qué te depara el indomable Caballo de Fuego? Descubre tu signo en el horóscopo chino según tu año de nacimiento y prepárate para las predicciones de 2026.

Por qué esta coincidencia se considera tan especial

En el calendario chino, el Año Nuevo siempre se vincula a una Luna nueva entre finales de enero y febrero, pero no siempre coincide con un eclipse. Un eclipse solar solo se produce cuando la Luna pasa exactamente por uno de sus nodos orbitales, algo que no ocurre todos los meses.

En 2026 la Luna nueva que inaugura el Año Nuevo coincide con el momento en que la sombra lunar cruza la Tierra en forma de eclipse anular, creando una sincronía poco frecuente entre calendario, astronomía y tradición. Para muchas culturas, estas alineaciones refuerzan la sensación de “portal” o umbral simbólico hacia un nuevo ciclo, aunque desde el punto de vista científico se trata de fenómenos naturales predecibles.

El Año del Caballo 2026: energía, movimiento y nuevos comienzos

Según el zodíaco chino, 2026 es Año del Caballo, uno de los 12 animales que se repiten en ciclos de 12 años . El año empieza el 17 de febrero de 2026 y termina la víspera del próximo Año Nuevo Lunar, el 5 de febrero de 2027.

El Caballo se asocia tradicionalmente con energía, impulso, viajes, independencia y búsqueda de libertad, rasgos recogidos en la astrología china clásica y en guías culturales contemporáneas. En términos simbólicos, comenzar un año de tanta actividad bajo un eclipse puede interpretarse como un llamado a revisar la dirección en la que se avanza, ajustar prioridades y canalizar mejor esa energía.

Como ejemplo práctico, muchas familias chinas aprovechan la fecha para hacer balances, limpiar la casa, dejar atrás deudas y estrenar ropa, rituales que refuerzan la idea de “reset” del ciclo vital.​

Cómo será el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026

El eclipse del 17 de febrero de 2026 es de tipo anular, no total, porque la Luna se encuentra algo más lejos de la Tierra y su tamaño aparente no alcanza para cubrir por completo el disco solar. En la zona de máxima alineación se verá un anillo luminoso alrededor de la silueta oscura de la Luna, lo que popularmente se conoce como “anillo de fuego”.

Mapas interactivos elaborados por la NASA muestran el trazo de la franja de anularidad y las regiones desde las que se podrá observar en toda su intensidad, así como la duración máxima, que rondará los 2 minutos y 20 segundos cerca del punto de mayor eclipse. Fuera de esa franja, en amplias zonas del mundo se verá un eclipse parcial, con una porción del Sol oculta por la Luna.

Combina los símbolos clásicos del Año Nuevo Chino con la fuerza del Caballo de Fuego y crea un imán de prosperidad en tu hogar

Recomendaciones de seguridad para observar el eclipse

Ver un eclipse solar sin protección adecuada puede dañar de forma irreversible la retina, incluso si el Sol está parcialmente cubierto. Organismos científicos y agencias espaciales recomiendan usar gafas especiales para eclipse con filtros certificados, o métodos indirectos como proyectar la imagen del Sol a través de un pequeño orificio sobre una superficie.

No son seguros los filtros caseros, gafas de sol comunes, cristales ahumados ni cámaras o telescopios sin filtros adecuados, porque dejan pasar radiación suficiente para causar lesiones. Si se observa el fenómeno desde ciudades con eventos astronómicos organizados, es recomendable seguir las indicaciones de planetarios, observatorios y autoridades locales, que suelen difundir instrucciones de seguridad específicas.

Significado cultural y espiritual de esta alineación

En la cultura china, los eclipses dejaron de interpretarse hace siglos como “malos presagios” y hoy se contemplan como fenómenos astronómicos estudiados y previstos con precisión. Sin embargo, muchas corrientes espirituales contemporáneas, tanto en Asia como en Occidente, siguen viendo en estas fechas un momento propicio para la introspección y el cambio de rumbo.

La combinación de Año Nuevo, Luna nueva y eclipse es una metáfora poderosa: cerrar un ciclo, apagar la luz por unos minutos y encenderla con nueva claridad. Algunas personas eligen marcar este día con rituales personales sencillos, como escribir intenciones, meditar o reconectar con la familia, lo que le da un valor subjetivo y emocional más allá de la explicación científica.

Cómo aprovechar este Año Nuevo Chino tan particular

Si quieres vivir de forma consciente este Año Nuevo Chino 2026, puedes enfocarte en tres ejes:

Informarte bien sobre los horarios y la visibilidad del eclipse en tu ciudad, recurriendo a mapas y tablas de instituciones científicas.

Preparar el inicio del Año del Caballo con objetivos claros, proyectos que requieran energía y decisión, y una revisión honesta de lo que quieres dejar atrás.

Respetar la dimensión cultural del Año Nuevo Chino, ya sea participando en celebraciones locales, conociendo sus símbolos o apoyando actividades de la comunidad china en tu país.​

Así, el 17 de febrero de 2026 no solo será una fecha curiosa en el calendario astronómico, sino también una oportunidad para conectar tradición, ciencia y propósito personal en un mismo punto de partida.