La llegada del Año Nuevo Chino, el 17 de febrero de 2026, marca el inicio de un nuevo periodo que estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con la libertad, la fuerza, el movimiento y la determinación; por lo tanto, llega cargado de energía y transformación. Si bien en los países asiáticos se alistan para recibir por todo lo alto el comienzo de este ciclo, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, quienes nos encontramos en Occidente tenemos varias interrogantes sobre esta festividad, por ejemplo, saber por qué también se le conoce como el Festival de la Primavera. La respuesta te la damos en esta nota.

El Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de fuego. Se trata del séptimo animal del zodiaco chino (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ AL AÑO NUEVO CHINO TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO FESTIVAL DE LA PRIMAVERA?

Al Año Nuevo Chino también se le llama Festival de la Primavera porque en la tradición china esta fiesta marca simbólicamente el inicio de la primavera y del nuevo ciclo agrícola, a pesar de que todavía sea invierno en el calendario gregoriano.

El nombre en chino, 春节 (Chūnjié), significa literalmente “fiesta” o “festival de la primavera”, por lo que está asociado a la idea de renovación de la naturaleza, comienzo del año según el calendario lunisolar y preparación para la siembra.

“Este calendario era muy importante para la agricultura, por las necesidades de la siembra y de la cosecha. Por supuesto, el Festival de la Primavera no es la primavera del calendario gregoriano, que se festeja el 21 o 22 de marzo, pero en la cosmovisión china en la Antigüedad se dieron cuenta que antes de llegar a la primavera había una preparación natural, climatológica, en la que observaban cambios importantes”, explicó J. Octavio Padilla Hernández, profesor del idioma y cultura chinos en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), de la UNAM.

Por lo tanto, como el Año Nuevo Chino se sitúa alrededor de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, en un periodo que la cosmovisión china identifica como transición hacia la primavera, recibe este nombre. Por eso, más que un simple cambio de año, esta celebración es vista como el inicio de un nuevo ciclo de vida y prosperidad.

Vale mencionar que este lapso antes del inicio de la primavera en la cultura china es el 立春 o Li chun, el primer periodo solar de los veinticuatro en que dividen su año, que es la señal para establecer la fecha del nuevo año chino. Una vez establecida la fecha del primer día del primer mes lunar, o el año nuevo chino, hay cinco días para los preparativos de esta celebración, que es muy importante puesto que es una fiesta muy familiar, se lee en UNAM Global Revista.

