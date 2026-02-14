El Año Nuevo Chino 2026 prácticamente está aquí, por lo que seguramente quieres tener todo listo para recibir de la mejor manera este nuevo período regido por el Caballo de Fuego. Si eres de los que usan amuletos y realizan rituales para atraer la buena fortuna, hay una parte importante de tu casa que debe estar más lista que las demás: la puerta de entrada. Según la tradición china y el feng shui, la puerta funciona simbólicamente como un “portal”; es decir, el punto por donde ingresan la energía, la suerte, la prosperidad y las oportunidades. Por esta razón, debes potenciarla para que se convierta en un imán de buena suerte en este ciclo. ¿De qué manera hacerlo? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

El color rojo es muy representativo para iniciar un nuevo año, según la astrología china. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CÓMO POTENCIAR EL PORTAL DE ABUNDANCIA PARA QUE SEA UN IMÁN DE BUENA SUERTE EN EL AÑO NUEVO CHINO 2026?

La entrada de tu hogar puede ser mucho más que un simple acceso, con unos ajustes estratégicos se transforma en un imán de dinero, oportunidades y buena suerte.

Elementos que debe tener la puerta principal (exterior)

Alfombra o tapete rojo: según el feng shui, este color en la entrada actúa como “imán” de buena suerte, por lo que se recomienda estos objetos para que la prosperidad “entre” contigo.

según el feng shui, este color en la entrada actúa como “imán” de buena suerte, por lo que se recomienda estos objetos para que la prosperidad “entre” contigo. Rama de canela con cinta roja: debe ser colocada en la puerta principal para atraer protección, prosperidad y buena energía al hogar.

debe ser colocada en la puerta principal para atraer protección, prosperidad y buena energía al hogar. Mensajes auspiciosos: los deseos de buena suerte, abundancia y alegría no deben faltar, los cuales deben estar escritos en tiras de papel o carteles, que deben ser ubicado en las puertas y marcos.

los deseos de buena suerte, abundancia y alegría no deben faltar, los cuales deben estar escritos en tiras de papel o carteles, que deben ser ubicado en las puertas y marcos. Faroles rojos: esta es una costumbre ya difundida a nivel mundial, por lo que deben ser colgados en puertas y balcones con el fin de guiar la fortuna hacia la casa.

Objetos de abundancia para el interior del portal

Plantas de prosperidad: si quieres promover el flujo de riqueza, coloca cerca de la entrada plantas como el “árbol del dinero” o el bambú de la suerte.

si quieres promover el flujo de riqueza, coloca cerca de la entrada plantas como el “árbol del dinero” o el bambú de la suerte. Velas rojas o doradas: deben estar encendidas para activar la energía del fuego y la expansión económica. Es muy usado en los rituales del Caballo de Fuego 2026.

deben estar encendidas para activar la energía del fuego y la expansión económica. Es muy usado en los rituales del Caballo de Fuego 2026. Detalles dorados: objetos y figuras con toques dorados refuerzan la idea de éxito y abundancia. Aquí se incluyen marcos, bandejas, jarrones pequeños y más.

objetos y figuras con toques dorados refuerzan la idea de éxito y abundancia. Aquí se incluyen marcos, bandejas, jarrones pequeños y más. Símbolos personales: si tienes objetos que para ti representan logros, como una foto de un momento de éxito, las llaves de tu negocio, etc. puedes integrarlos en la decoración para anclar tus propias metas.

¿Qué más hacer para atraer buena suerte en el Año del Caballo de Fuego?

En un bowl o bandeja cerca de la entrada, coloca cítricos y monedas, junto a un sobre rojo con tu intención económica escrita para 2026.

Además de colocar una planta de prosperidad cerca de la puerta principal, puedes poner notas verdes o moradas en textiles o decoraciones pequeñas.

Para esta nueva edición del Año Nuevo Chino, iniciará este martes 17 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)