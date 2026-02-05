El 17 de febrero es un día clave, no solo porque marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026, sino porque es una gran oportunidad para atraer todo lo positivo a tu vida. Sabiendo que es es el Año del Caballo de Fuego, es importante que sepas que la energía viene rápida y fuerte y lo mejor es que te encuentre con la puerta de tu casa impecable y lista para ser un imán de la suerte, dinero y oportunidades. Hoy te explico cómo preparar tu portal de abundancia antes que inicie el nuevo Año Lunar y descubre por qué es tan beneficioso que no dejes pasar esta chance de alinear tu hogar con lo que deseas manifestar.

¿Por qué el 17 de febrero es una puerta de abundancia?

Ese martes comienza el Año del Caballo de Fuego, que en el horóscopo chino simboliza velocidad, vitalidad, perseverancia y un impulso fuerte hacia los proyectos nuevos. Además, la combinación de caballo + fuego intensifica la pasión, el liderazgo y el movimiento rápido, lo que lo hace especialmente propicio para activar temas de dinero y trabajo y, por eso, muchos maestros de Feng Shui recomiendan hacer limpiezas, rituales y ajustes en el hogar en los días previos al inicio del Año Nuevo Chino 2026 para que la “puerta” se abra limpia y receptiva.

Limpieza de la puerta para despejar el camino

En la tradición china, una de las primeras acciones para recibir el Año Nuevo es la limpieza profunda y el orden del hogar, que simbolizan soltar lo viejo y hacer espacio para la nueva prosperidad. La puerta principal de tu casa es la entrada de la prosperidad y se le conoce como “la boca del chi”, es decir, el lugar por donde entra la energía vital al hogar.

Por eso es importante dejarla impecable como gesto de eliminar bloqueos y permitir que la prosperidad pueda entrar con facilidad. Además, se aconseja decorar la entrada con símbolos de alegría y buena fortuna: mensajes auspiciosos, adornos rojos y dorados, flores rojas o amarillas, e incluso una rama de canela atada con cinta roja para atraer protección y prosperidad.

Para preparar tu portal de abundancia antes del 17 de febrero de 2026, enfócate en limpiar energéticamente tu hogar, sobre todo la puerta de ingreso. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Cómo preparar tu portal de abundancia antes del 17 de febrero

La puerta de tu casa es la “Boca del Qi” y por ahí entra la suerte, el dinero y las oportunidades. Para recibir este Año Nuevo Chino no basta con sacudir el polvo, sino que hay que hacer una limpieza energética profunda. La tarotista y terapeuta holística Carolina Montero explicó en su cuenta de Instagram @caromontero309 su “ritual favorito de dos pasos para que tu hogar brille y vibre alto. Recuerda que este 2026 es el Año del Caballo de Fuego, así que la energía viene rápida y fuerte; ¡mejor que nos encuentre con la puerta impecable! Este ritual puedes hacerlo cualquier día antes del 17 de febrero, día que comienza el nuevo año lunar”.

Paso 1: El ‘Reset’ (Limpieza de Purificación)

Elimina cualquier rastro de energía estancada del año que se va.

Mezcla en un recipiente 1/2 litro de agua, 1/2 taza de vinagre blanco, una cucharada de sal y cáscaras de naranja fresca.

Con un trapo blanco frota la mezcla por toda la puerta de entrada de tu casa, comienza por la parte interna y luego la parte externa y reja (si la tiene).

Paso 2: El ‘Imán’ (Atracción con canela)

Una vez limpia, vamos a sellar la entrada con energía de éxito y dulzura.

Hierve un litro de agua con 3 varitas de canela. Deja enfriar y cuela.

Con un paño limpio, dale una última pasada a tu puerta con esta infusión. Mientras lo haces, visualiza tus metas de este 2026 entrando con facilidad.

Tips extras:

No olvides limpiar la alfombra de entrada o tapete, cámbialo si ya está muy dañado y pon uno nuevo.

Elimina cualquier cosa detrás de la puerta que no permita que abra completamente. Una entrada despejada es una invitación abierta a la fortuna.

Este ritual puedes hacerlo cualquier día antes del 17 de febrero, fecha que comienza el nuevo año lunar. (Foto: @caromontero309 / Instagram)

Qué colores y símbolos usar en el portal de abundancia

Para el portal de abundancia conviene combinar colores auspiciosos con símbolos claros de prosperidad, protección y alegría.

Colores clave para la abundancia

Rojo: es el color más auspicioso en la cultura china, representa buena suerte, protección, alegría y energía vital; por eso domina en puertas, faroles, sobres y decoraciones del Año Nuevo.

Dorado: simboliza riqueza, éxito material y vitalidad; se recomienda en detalles como letras, marcos, cintas o elementos decorativos que acompañen al rojo.

Símbolos tradicionales para atraer dinero

Sobres rojos (hongbao): representan buena fortuna, protección y prosperidad; se llenan con dinero y una intención clara de estabilidad económica y se colocan en un lugar especial de la casa.

Monedas chinas o monedas doradas: a menudo atadas con hilo rojo, simbolizan flujo constante de riqueza y se pueden colgar cerca de la puerta o colocar en un bowl en la entrada.

Frutas cítricas (mandarinas, naranjas, limas): se consideran portadoras de armonía, abundancia y bienestar; lo más común es ponerlas en un recipiente bonito cerca del portal.

Arroz y granos: en algunos rituales se usan frascos con arroz y monedas como símbolo de comida y dinero que nunca falta.

Elementos específicos para la puerta principal

Alfombra o tapete rojo: textos de feng shui señalan que el rojo en la entrada actúa como “imán” de buena suerte, por lo que se recomienda un tapete rojo para que la prosperidad “entre” contigo.

Rama de canela con cinta roja: se sugiere atarla y colocarla en la puerta para atraer protección, prosperidad y buena energía al hogar.​

Mensajes auspiciosos: tiras de papel o carteles con deseos de suerte, abundancia y alegría (fai chun o similares) son típicos en puertas y marcos durante el Año Nuevo Chino.

Faroles rojos: colgarlos en puertas y balcones es una costumbre muy difundida, ya que representan luz, celebración y energía positiva que guía la fortuna hacia la casa.

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí