Este 17 de febrero damos la bienvenida al Año Nuevo Chino 2026, que estará regido por el Caballo de Fuego. Para sintonizar con la energía que traerá este animal del zodiaco oriental, es importante equilibrar su elemento fuego con tu propio signo; por ello, conviene recibir de la mejor manera este periodo marcado por la libertad, la innovación, la revolución, el impulso, el movimiento, la valentía y la fuerza. Además de decorar tu casa con detalles rojos y seguir algunas tradiciones, también es clave la forma en que vistas, por eso te contamos qué colores que debes usar según tu signo del horóscopo chino.
LOS COLORES PARA RECIBIR EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO
Pamela Cervantes, autora de “Universo, toma nota” mencionó qué colores de prenda debes usar de acuerdo con su signo del horóscopo chino. Vistiendo prendas de esos colores jalarás mucha energía el día que comienza este nuevo ciclo. Toma nota:
- Rata: negro, azul profundo o plateado
- Búfalo o buey: café, beige y verde suave
- Tigre: azul y verde vibrante
- Conejo: tonos pastel, rosa muy claro y blanco
- Dragón: dorado, rojo y púrpura
- Serpiente: negro, violeta y color como el vino
- Caballo: azul claro, verde lima y naranja
- Cabra: crema, lavanda o verde agua
- Mono: amarillo, blanco y plateado
- Gallo: rojo, cobre y dorado
- Perro: azul oscuro, tonos tierra y verde oliva
- Cerdo: rosa, celeste y verde claro
LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO
A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:
- RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.
LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO
Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.
Madera
- Signos: Tigre, Conejo y Dragón
- Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento
Fuego
- Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
- Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría
Tierra
- Signo: Mono
- Cualidades: Balance, fundaciones y encanto
Metal
- Signos: Gallo y Perro
- Cualidades: Confiable, útil y fuerte
Agua
- Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
- Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad