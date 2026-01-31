Este 17 de febrero damos la bienvenida al Año Nuevo Chino 2026, que estará regido por el Caballo de Fuego. Para sintonizar con la energía que traerá este animal del zodiaco oriental, es importante equilibrar su elemento fuego con tu propio signo; por ello, conviene recibir de la mejor manera este periodo marcado por la libertad, la innovación, la revolución, el impulso, el movimiento, la valentía y la fuerza. Además de decorar tu casa con detalles rojos y seguir algunas tradiciones, también es clave la forma en que vistas, por eso te contamos qué colores que debes usar según tu signo del horóscopo chino.

Además de los adornos rojos para recibir el Año Nuevo Chino, también debes lucir prendas de determinados colores (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS COLORES PARA RECIBIR EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

Pamela Cervantes, autora de “Universo, toma nota” mencionó qué colores de prenda debes usar de acuerdo con su signo del horóscopo chino. Vistiendo prendas de esos colores jalarás mucha energía el día que comienza este nuevo ciclo. Toma nota:

Rata: negro, azul profundo o plateado

negro, azul profundo o plateado Búfalo o buey: café, beige y verde suave

café, beige y verde suave Tigre: azul y verde vibrante

azul y verde vibrante Conejo : tonos pastel, rosa muy claro y blanco

: tonos pastel, rosa muy claro y blanco Dragón: dorado, rojo y púrpura

dorado, rojo y púrpura Serpiente: negro, violeta y color como el vino

negro, violeta y color como el vino Caballo: azul claro, verde lima y naranja

azul claro, verde lima y naranja Cabra: crema, lavanda o verde agua

crema, lavanda o verde agua Mono: amarillo, blanco y plateado

amarillo, blanco y plateado Gallo: rojo, cobre y dorado

rojo, cobre y dorado Perro: azul oscuro, tonos tierra y verde oliva

azul oscuro, tonos tierra y verde oliva Cerdo: rosa, celeste y verde claro

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad