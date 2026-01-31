Vestir con las prendas de color correctas será muy beneficioso para recibir al Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Vestir con las prendas de color correctas será muy beneficioso para recibir al Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Judith Vicente
Judith Vicente

Este 17 de febrero damos la , que estará regido por el Caballo de Fuego. Para sintonizar con la energía que traerá este animal del zodiaco oriental, es importante equilibrar su elemento fuego con tu propio signo; por ello, conviene recibir de la mejor manera este periodo marcado por la libertad, la innovación, la revolución, el impulso, el movimiento, la valentía y la fuerza. Además de decorar tu casa con detalles rojos y seguir algunas tradiciones, también es clave la forma en que vistas, por eso te contamos qué colores que debes usar según tu signo del horóscopo chino.

Además de los adornos rojos para recibir el Año Nuevo Chino, también debes lucir prendas de determinados colores (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Además de los adornos rojos para recibir el Año Nuevo Chino, también debes lucir prendas de determinados colores (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS COLORES PARA RECIBIR EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

mencionó qué colores de prenda debes usar de acuerdo con su signo del horóscopo chino. Vistiendo prendas de esos colores jalarás mucha energía el día que comienza este nuevo ciclo. Toma nota:

  • Rata: negro, azul profundo o plateado
  • Búfalo o buey: café, beige y verde suave
  • Tigre: azul y verde vibrante
  • Conejo: tonos pastel, rosa muy claro y blanco
  • Dragón: dorado, rojo y púrpura
  • Serpiente: negro, violeta y color como el vino
  • Caballo: azul claro, verde lima y naranja
  • Cabra: crema, lavanda o verde agua
  • Mono: amarillo, blanco y plateado
  • Gallo: rojo, cobre y dorado
  • Perro: azul oscuro, tonos tierra y verde oliva
  • Cerdo: rosa, celeste y verde claro

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

  • RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
  • BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
  • TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
  • CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
  • DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
  • SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
  • CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
  • CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
  • MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
  • GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
  • PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
  • CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

  • Signos: Tigre, Conejo y Dragón
  • Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

  • Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
  • Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

  • Signo: Mono
  • Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

  • Signos: Gallo y Perro
  • Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

  • Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
  • Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad
SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC