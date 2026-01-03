El Caballo de Fuego es más intenso y apasionado (Foto: Freepik)
Judith Vicente
En el horóscopo chino, cada 60 años se completa un ciclo único por la combinación de uno de los doce animales del zodiaco con uno de los cinco elementos, creando una personalidad y energía específica para ese año. Aunque muchos buscan saber cómo les irá en ese periodo, hay otra interrogante que también se hacen: qué significa nacer en este año regido por el Caballo de Fuego. La respuesta a continuación. Antes te comentamos que el comienza el 17 de febrero y culmina el 5 de febrero de 2027.

QUÉ SIGNIFICA NACER EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO

La combinación de un animal y un elemento, en este caso Caballo + Fuego, se repite solamente una vez por siglo, marcando un evento astrológico significativo. Mientras que el Caballo (séptimo animal del zodiaco chino) representa libertad, fuerza, independencia y renovación; el elemento Fuego simboliza pasión, inteligencia, alegría, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía. Entonces, ¿qué significa nacer en este año?

Las personas que nacen bajo el signo del Caballo son activas, carismáticas, sociables y aman su libertad; por tanto, disfrutan de los retos y cambios, además destacan por tener la capacidad de liderar y motivar al resto. Cuando este animal se une al elemento Fuego, se intensifican estas características. Es decir, el Caballo de Fuego simboliza a personas audaces, impetuosas y muy seguras de sí mismas, publica .

Entonces, las personas que nacen en el Año del Caballo de Fuego destacan en profesiones que involucren emprendimiento, artes, comunicación, deportes o liderazgo social.

El Año Nuevo Chino 2026 se celebra el martes 17 de febrero, fecha que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. A diferencia del calendario occidental, la celebración se rige por el calendario lunar (Foto: iStock)
FORTALEZAS PRINCIPALES DE QUIENES NACIERON EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

  • Gran iniciativa y capacidad de acción: les favorecen los cambios, los viajes, los proyectos nuevos y los desafíos personales o profesionales.
  • Potencial de liderazgo en ámbitos donde se requiere creatividad y autonomía, como emprendimientos, artes, comunicación, deporte o roles sociales visibles, publica
  • Energía para impulsar transformaciones profundas, tanto a nivel personal como colectivo, especialmente en etapas de cambio generacional.

DESAFÍOS Y APRENDIZAJES

  • Pueden ser impacientes, impulsivos y tiene dificultad para aceptar límites o estructuras, lo que genera inestabilidad si no se regulan.
  • Necesitan trabajar la constancia, la disciplina y el equilibrio emocional.

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

  • RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
  • BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
  • TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
  • CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.
  • DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
  • SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
  • CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
  • CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
  • MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
  • GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
  • PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
  • CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

  • Signos: Tigre, Conejo y Dragón
  • Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

  • Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
  • Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

  • Signo:   Mono
  • Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

  • Signos: Gallo y Perro
  • Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

  • Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
  • Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad
El Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de fuego. Se trata del séptimo animal del zodiaco chino (Foto: Freepik)
