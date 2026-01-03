En el horóscopo chino, cada 60 años se completa un ciclo único por la combinación de uno de los doce animales del zodiaco con uno de los cinco elementos, creando una personalidad y energía específica para ese año. Aunque muchos buscan saber cómo les irá en ese periodo, hay otra interrogante que también se hacen: qué significa nacer en este año regido por el Caballo de Fuego. La respuesta a continuación. Antes te comentamos que el Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero y culmina el 5 de febrero de 2027.

QUÉ SIGNIFICA NACER EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO

La combinación de un animal y un elemento, en este caso Caballo + Fuego, se repite solamente una vez por siglo, marcando un evento astrológico significativo. Mientras que el Caballo (séptimo animal del zodiaco chino) representa libertad, fuerza, independencia y renovación; el elemento Fuego simboliza pasión, inteligencia, alegría, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía. Entonces, ¿qué significa nacer en este año?

Las personas que nacen bajo el signo del Caballo son activas, carismáticas, sociables y aman su libertad; por tanto, disfrutan de los retos y cambios, además destacan por tener la capacidad de liderar y motivar al resto. Cuando este animal se une al elemento Fuego, se intensifican estas características. Es decir, el Caballo de Fuego simboliza a personas audaces, impetuosas y muy seguras de sí mismas, publica El Universo.

Entonces, las personas que nacen en el Año del Caballo de Fuego destacan en profesiones que involucren emprendimiento, artes, comunicación, deportes o liderazgo social.

El Año Nuevo Chino 2026 se celebra el martes 17 de febrero, fecha que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. A diferencia del calendario occidental, la celebración se rige por el calendario lunar (Foto: iStock) / InspirationGP

FORTALEZAS PRINCIPALES DE QUIENES NACIERON EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

Gran iniciativa y capacidad de acción: les favorecen los cambios, los viajes, los proyectos nuevos y los desafíos personales o profesionales.

les favorecen los cambios, los viajes, los proyectos nuevos y los desafíos personales o profesionales. Potencial de liderazgo en ámbitos donde se requiere creatividad y autonomía, como emprendimientos, artes, comunicación, deporte o roles sociales visibles, publica Hola!

en ámbitos donde se requiere creatividad y autonomía, como emprendimientos, artes, comunicación, deporte o roles sociales visibles, publica Hola! Energía para impulsar transformaciones profundas, tanto a nivel personal como colectivo, especialmente en etapas de cambio generacional.

DESAFÍOS Y APRENDIZAJES

Pueden ser impacientes, impulsivos y tiene dificultad para aceptar límites o estructuras, lo que genera inestabilidad si no se regulan.

Necesitan trabajar la constancia, la disciplina y el equilibrio emocional.

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Tigre, Conejo y Dragón Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Serpiente, Caballo y Cabra Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Mono Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Gallo y Perro Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Rata, Búfalo y Cerdo Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad

El Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de fuego. Se trata del séptimo animal del zodiaco chino (Foto: Freepik)