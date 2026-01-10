Si crees en el horóscopo chino, de seguro comenzaste con la cuenta regresiva para el inicio del Año Nuevo Chino 2026, que arrancará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Aunque para Occidente solamente se trata del inicio de un nuevo periodo en la cultura asiática, para los que creen en este ciclo, simboliza la renovación, la limpieza energética y los nuevos comienzos. Debido a la expectativa que ha generado su llegada, sobre todo porque estará regido por el Caballo de Fuego, muchos se preguntan qué simboliza este animal en la astrología china y qué implica su unión con el elemento fuego. A continuación, lo que necesitas saber.

El Año Nuevo chino 2026 se celebrará el martes 17 de febrero, fecha que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. A diferencia del calendario occidental, la celebración se rige por el calendario lunar. (Foto: iStock) / InspirationGP

¿QUÉ SIMBOLIZA EL CABALLO DE FUEGO?

En la astrología china, el Caballo simboliza la energía, vitalidad, libertad, espíritu aventurero, movimiento, independencia y determinación. Si bien, se asocia con todas esas características, también destaca por ser impulsivo y dinámico.

Debido a ello, los años del Caballo suelen traer cambios rápidos y toma de decisiones importantes, también una vida cargada de movimiento, por lo que se hacen presentes viajes y giros inesperados con el único fin de avanzar.

Una niña observa desde un puesto que está montando para una feria del Año Nuevo Chino en el Parque Victoria de Hong Kong, el 7 de febrero de 2002 (Foto: Peter Parks / AFP) / PETER PARKS

¿QUÉ REPRESENTA LA UNIÓN DEL CABALLO CON EL ELEMENTO FUEGO?

El elemento Fuego en la astrología china representa pasión, liderazgo y transformación. Asimismo, creatividad desbordada, liderazgo natural, valentía y transformación; por tanto, intensifica todo lo que representa el Caballo.

La unión de Caballo y Fuego vaticina un periodo en el que no habrá espacio para la tibieza, por lo que será un año para actuar, tomar riesgos, crear un clima de gran energía, necesidad de progreso y cambios profesionales y personales más acelerados.

En resumen, es un año ideal para reinventarse y salir de estancamientos sin temores, pero tomando precauciones.

Estatuas de caballos que simbolizan la llegada del Año del Caballo, se exhiben en un centro comercial antes del Año Nuevo Lunar chino en Kuala Lumpur el 20 de enero de 2014 (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad