Si crees en el horóscopo chino, de seguro comenzaste con la cuenta regresiva para el inicio del Año Nuevo Chino 2026, que arrancará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Aunque para Occidente solamente se trata del inicio de un nuevo periodo en la cultura asiática, para los que creen en este ciclo, simboliza la renovación, la limpieza energética y los nuevos comienzos. Debido a la expectativa que ha generado su llegada, sobre todo porque estará regido por el Caballo de Fuego, muchos se preguntan qué simboliza este animal en la astrología china y qué implica su unión con el elemento fuego. A continuación, lo que necesitas saber.
¿QUÉ SIMBOLIZA EL CABALLO DE FUEGO?
En la astrología china, el Caballo simboliza la energía, vitalidad, libertad, espíritu aventurero, movimiento, independencia y determinación. Si bien, se asocia con todas esas características, también destaca por ser impulsivo y dinámico.
Debido a ello, los años del Caballo suelen traer cambios rápidos y toma de decisiones importantes, también una vida cargada de movimiento, por lo que se hacen presentes viajes y giros inesperados con el único fin de avanzar.
¿QUÉ REPRESENTA LA UNIÓN DEL CABALLO CON EL ELEMENTO FUEGO?
El elemento Fuego en la astrología china representa pasión, liderazgo y transformación. Asimismo, creatividad desbordada, liderazgo natural, valentía y transformación; por tanto, intensifica todo lo que representa el Caballo.
La unión de Caballo y Fuego vaticina un periodo en el que no habrá espacio para la tibieza, por lo que será un año para actuar, tomar riesgos, crear un clima de gran energía, necesidad de progreso y cambios profesionales y personales más acelerados.
En resumen, es un año ideal para reinventarse y salir de estancamientos sin temores, pero tomando precauciones.
LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO
A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:
- RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.
LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO
Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.
Madera
- Signos: Tigre, Conejo y Dragón
- Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento
Fuego
- Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
- Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría
Tierra
- Signo: Mono
- Cualidades: Balance, fundaciones y encanto
Metal
- Signos: Gallo y Perro
- Cualidades: Confiable, útil y fuerte
Agua
- Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
- Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad