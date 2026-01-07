Aunque faltan varios días para el inicio del Año Nuevo Chino 2026, que comienza el 17 de febrero, las personas de todo el mundo, en especial de Asia, se alistan para recibir el nuevo año que estará regido por el Caballo de Fuego. Debido a que el séptimo animal del zodiaco chino gobernará este periodo que durará hasta el 5 de febrero de 2027, muchos se preguntan qué les depara este nuevo ciclo lunar y cómo deben prepararse para recibirlo y lograr sus propósitos.

El Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de fuego. Se trata del séptimo animal del zodiaco chino (Foto: Freepik)

¿QUÉ LE DEPARA A LA GENTE EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

El Año del Caballo de Fuego se asocia con un período muy dinámico, ya que favorece los cambios rápidos, las decisiones valientes y los nuevos comienzos, pero exige más disciplina y autocontrol para no caer en la impulsividad.

Como este animal representa libertad, fuerza, independencia, movimiento y deseo de renovación; y el elemento Fuego suma pasión, creatividad, entusiasmo, liderazgo y acciones rápidas, ayudará a potenciar todo lo que tiene el Caballo; tanto así que esta combinación este 2026 creará un clima de gran energía, necesidad de progreso y cambios profesionales y personales más acelerados.

En resumen, es un año ideal para reinventarse y salir de estancamientos sin temores, pero tomando precauciones.

Una niña observa desde un puesto que está montando para una feria del Año Nuevo Chino en el Parque Victoria de Hong Kong, el 7 de febrero de 2002 (Foto: Peter Parks / AFP) / PETER PARKS

¿CÓMO PREPARARSE PARA EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

El Año Nuevo Chino 2026 será un nuevo comienzo, por lo que Lisbeht Anselmi, astróloga China, creadora de @Espaciofeng, recomendó realizar algunas cosas específicas para recibir al Caballo de Fuego. Estas son:

Limpiar toda tu casa antes del 16 febrero.

Vestir de rojo o al menos con alguna prenda de ese color cuando comience este nuevo periodo.

Evitar conflictos de cualquier índole para llegar con un alma tranquila.

Compartir en familia.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera del hemisferio Norte (Foto: Pixabay)

EL AÑO NUEVO CHINO 2026 LLEGA CARGADO DE OPORTUNIDADES

Debido a que el Año Nuevo Chino 2026 viene nuevas oportunidades y el Caballo de Fuego potenciará todo, los expertos recomendaron estar listos para cuando inicie este periodo.

“Estos días de Luna llena son el final del año de la Serpiente de Madera yin y el comienzo y los preparativos para el Cabello de Fuego yang. Es el año donde marcamos una energía de mucha potencia, de mucha transformación, es una rama de caballo, viajero”, explicó Lisbeht Anselmi, astróloga China, creadora de @Espaciofeng, publica TeleMedellín.

Por lo tanto, recomendó que las personas que buscan lograr sus objetivos aprovechando este nuevo ciclo es usar la energía que trae el caballo para avanzar en todo lo que deseemos. Siempre teniendo muy claro lo que buscamos: metas, planificación y equilibrio emocional y físico.

“Es un año de muchos cambios, pero también de mucha cooperación, de compañerismo y también es un año donde si tú creces con las demás personas vas a crecer mucho mejor, es decir, ayudando a los demás tú vas a crecer más”, añadió Anselmi.