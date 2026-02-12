El Caballo de Fuego regirá el Año Nuevo Chino 2026 desde el próximo 17 de febrero hasta el 5 de febrero de 2027. Como este animal del zodiaco oriental llega cargado de energía, determinación, vitalidad, pasión, movimiento e impulso, se asocia con etapas de cambios rápidos y decisiones valientes. Esto puede traducirse en avances importantes tanto en la vida afectiva como en el ámbito profesional, siempre que sepas canalizar bien esa fuerza y no actuar solo por impulso. Por ello, te contamos qué trae en el amor y el trabajo para todos.

El destino de cada animal del zodiaco chino será diferente en este nuevo periodo regido por el Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ TRAE EL CABALLO DE FUEGO EN EL AMOR Y EL TRABAJO?

Debido a que el Caballo de Fuego simboliza la libertad, la velocidad y la alegría de vivir, este animal hará más tangible la necesidad de independencia en varios signos, pero ¿qué traerá en el amor y en el trabajo? Descúbrelo a continuación.

El Caballo de Fuego en el amor

En el amor, el Caballo de Fuego trae mucha pasión y una fuerte necesidad de autenticidad; es decir, las relaciones superficiales perderán su atractivo, mientras que los encuentros intensos se volverán más interesantes, publica el sitio web Glamour.

No sólo ello, mucha gente querrá ser más libre emocionalmente: a través de nuevas relaciones, de conversaciones sinceras con sus parejas o tomar la decisión de salir de noviazgos tóxicos. Así que si no atraviesas un buen momento con la persona amada, es momento de hablar directamente para arreglar las cosas o dejarla ir.

Teniendo en cuenta que la energía del Caballo gobernará este ciclo, al ser un animal impulsivo, tu forma de amar puede volverse testaruda, por lo que debemos canalizar bien su energía. Recuerda que el amor debe sentirse fácil y no como un compromiso.

El Caballo de Fuego en el trabajo

El Caballo de Fuego invita a todos a dar muchos pasos, no importa si es adelante, atrás o a los costados, simplemente te incita a tomar la iniciativa para abrirte nuevos caminos y lograr independencia.

Por lo tanto, si este Año Nuevo Chino 2026 buscas empezar algo novedoso (un proyecto, un trabajo, estudios), podrás hacerlo con la certeza de que te irá muy bien. Incluso si quieres retomar alguna actividad que habías abandonado, te irá de maravillas.

Aunque tienes que avanzar, recuerda que siempre debes tomar pausas para recuperar el aliento; es más, si necesita ayuda, no dudes en pedirla. Solamente de esa forma aprovecharás el potencial de este nuevo periodo.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)