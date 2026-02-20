Muchos creen que la celebración del Año Nuevo Chino 2026 solo es el 17 de febrero, sin tener en cuenta que son en realidad dos semanas que no se pueden pasar por alto. Se trata de un ciclo de activaciones que continúa con fechas profundamente auspiciosas para la prosperidad, la protección y la abundancia y es necesario que las sepas. Cada día se convierte en una puerta energética y un proceso y este 20 de febrero también es especial por el regreso de Zao Shen, un personaje vital dentro de la tradición china. Aquí te explico quién es, qué significa su retorno y cómo hacer que esta deidad proteja tu hogar.

¿Por qué el 20 de febrero es especial?

Regresa Zao Shen, Dios de la Cocina o del Fuego según la mitología china. “Se cree que vuelve del cielo para proteger el hogar y observar la armonía familiar. Es un día de orden y respeto en casa”, explicó Mercedes Ayarza, psicóloga holística y guía energética en su cuenta de Instagram @soymercedesayarza.

¿Quién es Zao Shen y por qué regresa el 20 de febrero?

En la tradición china, Zao Shen, conocido como el Dios de la Cocina o Dios del Fuego del Hogar, es una deidad protectora que habita simbólicamente en la cocina y vela por la familia. Su misión es observar la vida cotidiana del hogar, registrar las acciones de cada miembro y, en momentos clave del calendario, reportar al Cielo el comportamiento de la familia.

El 20 de febrero de 2026 se considera una fecha propicia para “recibir” de nuevo a Zao Shen dentro del marco de las celebraciones extendidas del Año Nuevo Chino, como si se renovara su presencia y protección en la casa. Este regreso simboliza un nuevo ciclo doméstico: se cierran tensiones del pasado, se limpia la energía estancada y se abre la puerta a la prosperidad y la armonía.

Honrar a Zao Shen este día es, sobre todo, una forma de dedicar un momento consciente al corazón del hogar: la cocina, el fuego, los alimentos que nutren y la convivencia de la familia.

El cuarto día de celebración del Año Nuevo Chino recibimos una visita sagrada: el Dios de la Cocina. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo honrar la energía mágica del 20 de febrero

En el cuarto día del Año Nuevo Chino recibimos una visita sagrada: el Dios de la Cocina. “La cocina es el corazón de la casa; allí se alquimizan los alimentos que nos dan la vida y es el portal principal de la prosperidad”, detalló Blekis Mariño, especialista en Feng Shui, en su cuenta de Instagram @belkisfengshui.

La especialista indicó que se trata de una “energía bellísima que nos conecta con las bendiciones. Recuerda que en la cocina se preparan los alimentos que nos mantienen vivos y es el corazón de la casa”. Para honrar esta energía mágica mañana, sigue estos pasos:

Ilumina y bendice: prende una vela en tu cocina. En un platito, coloca varios tipos de granos (símbolo de abundancia inagotable). Bendice tu cocina, despensa y tu nevera, agradeciendo que siempre estén provistas de salud y sustento. Al día siguiente, volver a poner los granos en los potes que los guardas habitualmente. Comparte en familia: prepara una comida especial. Hazlo con una intención clara de unión y amor. Al sentarse a la mesa, agradezcan juntos la energía maravillosa que nos visita. Agradece: después de tus rituales, tu única misión es agradecer. No pidas, no te quejes por lo que no tienes o te falta; solo vibra en la gratitud más alta por todo lo que tienes y lo que está por llegar. Afirmación: “Bendigo el corazón de mi hogar. Mi cocina es fuente de salud y Larga Vida , mi mesa es lugar de unión y mi vida es un flujo constante de Gratitud. ¡Hecho está!”.

En la cocina se preparan los alimentos que nos mantienen vivos y es el corazón de la casa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuida la energía después del 20 de febrero

El ritual del 20 de febrero no termina ese mismo día: marca el inicio de un periodo en el que se sugiere cuidar más lo que se dice, se hace y se piensa dentro de la cocina y del hogar. Honrar a Zao Shen implica también estar atentos a:

Evitar gritos, insultos o discusiones fuertes en la cocina.

No desperdiciar comida, procurar aprovechar sobras y organizar mejor las compras.

Mantener la estufa y los utensilios en buen estado, sin accidentes ni descuidos.

Pequeños gestos cotidianos, como dar las gracias antes de comer, recoger la mesa entre todos o cocinar juntos al menos una vez por semana, refuerzan el vínculo simbólico con el Dios de la Cocina y convierten el ritual del 20 de febrero en un hábito de respeto y cuidado diario.

De este modo, el regreso de Zao Shen en 2026 deja de ser solo una mención en el calendario y se convierte en una oportunidad concreta para reordenar la casa, agradecer lo que se tiene y sembrar nuevas intenciones para el resto del año.

Qué hacer cada día del Año Nuevo Chino 2026 para alinearte con su poder y energía

El día 1 es cuando nos abrimos a esta nueva energía y este nuevo ciclo.

El día 2 es de prosperidad y negocios, es un gran momento para activar la riqueza, por lo tanto algo que puedes hacer es mandarle dinero a alguien y que esa persona te mande dinero a ti par activar sus cuentas bancarias.

El día 3 es algo inestable, así que ojo con las discusiones, este día evítalo.

El día 4 es de reconexión espiritual

El día 5 es el dios de la riqueza, así que es un momento perfecto para hacer rituales de prosperidad y abundancia financiera.

El día 6 es de liberación así que este dice ya es perfecto para limpiar.

El día 7 es perfecto para intencionar tu crecimiento personal.

El día 8 se activa la fortuna laboral.

El día 9 es de energía celestial, así que es un gran momento para manifestar, para hacer deseos, decretos, rituales.

Del 10 al 12 es un gran momento para reuniones, alianza y vínculos.

El día 13 es de purificación, así que es un gran momento para limpiezas energéticas, pero también para empezar a tener cuidado con lo que comes o hacer un détox.

El día 14 es de preparación espiritual.

El día 15 es el cierre oficial con el festival de los faroles que representa claridad y cierre, por lo tanto también es un gran momento para tener muy claro las metas y cómo quieres continuar el resto del año.

