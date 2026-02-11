El ciclo asociado al movimiento, decisiones rápidas y ganas de expansión está por iniciar. El Año del Caballo de Fuego 2026 arranca este 17 de febrero y será ese empujón que tanto necesitabas para esos cambios profundos. Teniendo en cuenta que no se repetirá en 60 años y que la última vez que vimos esta energía que empuja a la acción fue en 1966, es importante que tengas las herramientas necesarias para reaccionar bien al llamado a avanzar, abrir caminos y no quedarte en pausa. Es por eso que los rituales de transformación son vitales y en este periodo buscan alinear tu energía personal con esta fuerza de avance, para que el fuego no solo te empuje, sino que te ayude a renacer en una nueva versión de ti.

La influencia del 17 de febrero en tu transformación

El 17 de febrero marca un punto de transición energética muy fuerte dentro del calendario lunar oriental. Es una fecha en la que se alinean las vibraciones del cierre del ciclo anterior con la apertura del nuevo año y, por tanto, es ideal para los rituales de transformación personal. Las prácticas realizadas en este momento ayudan a sincronizar cuerpo, mente y espíritu con la frecuencia del fuego: claridad, acción y purificación.

Entendiendo que es una fecha muy relevante en varios calendarios espirituales y astrológicos orientales ya que el Caballo de Fuego representa una energía poderosa, apasionada y libre, hay que considerar que este signo combina la fuerza expansiva del fuego con el impulso dinámico del caballo, lo que da lugar a un periodo de transformación intensa. Por ello, realizar rituales durante este tiempo tiene un propósito: canalizar esa energía para crear dirección y propósito, en lugar de que se disipe o se convierta en caos emocional.

El 17 de febrero marca un punto de transición energética muy fuerte dentro del calendario lunar oriental. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Rituales que no debes dejar de hacer este 17 de febrero

Los rituales no son simples actos simbólicos; funcionan como herramientas de enfoque energético que permiten liberar lo viejo y preparar espacio para lo nuevo. Entonces, si quieres estar listo para recibir al Caballo de Fuego, realizar un ritual bien intencionado sirve para encender el fuego interior, impulsando la autoconfianza y la capacidad de tomar decisiones valientes.

1. Ritual de cierre consciente el 16–17 de febrero

La transformación empieza cerrando etapas y este Año Nuevo Lunar 2026 se vive como un “portal” para soltar cargas del ciclo anterior y abrir espacio a nuevas oportunidades.

La noche del 16 o la mañana del 17, escribe en una hoja lo que decides dejar atrás (hábitos, miedos, relaciones o patrones que ya no van con tu futuro) y luego quema el papel de forma segura, visualizando cómo el fuego transmuta todo en aprendizaje y fuerza interior, práctica frecuente en rituales de intenciones para el Año Nuevo chino. Mientras el papel se consume, repite en voz alta una frase de decisión, por ejemplo: “Elijo avanzar ligero, con coraje y claridad en el Año del Caballo de Fuego”, integrando así la idea de que este año es un nuevo comienzo energético.

2. Ritual de limpieza y renacimiento personal

La limpieza no es solo del hogar antes del Año Nuevo Chino, sino también del cuerpo y el campo energético de la persona. Entre los rituales recomendados está la “limpieza energética personal” con agua, sal y hierbas: tomar un baño o ducha donde añadas sal marina y, si tienes, un poco de romero, ruda o lavanda, visualizando que todo cansancio, culpa y tristeza se disuelven y bajan por el agua.

También se sugiere cortarse el cabello antes o justo al inicio del año lunar como acto simbólico para soltar pensamientos viejos, preocupaciones y emociones que no quieres arrastrar a este nuevo ciclo. Este tipo de ritual conecta con la naturaleza del Caballo de Fuego, que invita a moverte, renovarte y dejar de sostener versiones pasadas de ti mismo por miedo al cambio.

3. Ritual de intención y propósito para 2026

Otro eje central de la transformación es clarificar hacia dónde quieres dirigir la fuerza del año, ya que el Caballo de Fuego potencia lo que tocas, pero también puede dispersarte si no hay foco.

Un ritual recomendado por diversas fuentes consiste en escribir tres metas clave para el año (relacionadas con abundancia, crecimiento personal o estudios) en un papel, en tiempo presente, como si ya fueran realidad, y luego leerlas en voz alta con calma y gratitud. Después, se guarda el papel en un lugar especial (un altar, una cajita de madera, un libro significativo) hasta el próximo Año Nuevo chino, integrando así la idea de que el fuego del año irá “cocinando” estas intenciones paso a paso.

Estos rituales de intenciones se presentan como herramientas para alinear tu mente y tus acciones, más que como actos mágicos: te ayudan a tomar decisiones coherentes con tus objetivos en un año que impulsa la acción y el riesgo calculado.

4. Ritual con fuego y vela para activar tu poder interno

Dado que 2026 es un año de elemento Fuego, muchos expertos como Irma Hernández, especialista en Feng Shui, recomiendan trabajar con velas para activar tu poder personal, tu coraje y tu claridad mental.

Un ritual sencillo consiste en encender una vela roja, naranja o dorada en un espacio tranquilo, asociando el rojo al coraje, el naranja a la creatividad y el dorado a la prosperidad y la confianza en tu valor. Mientras la vela arde, se sugiere agradecer en voz alta lo vivido, nombrar tus talentos y visualizarte actuando con determinación en las áreas de tu vida donde antes dudabas o te frenabas, lo que convierte el fuego externo en un espejo de tu fuego interior. Algunas fuentes aconsejan realizar este ritual un viernes o durante la primera semana del año lunar, para sincronizarte desde el inicio con la energía expansiva del Caballo de Fuego.​

5. Ritual de transformación en la acción cotidiana

Tus hábitos y decisiones diarias te ayudarán a la verdadera transformación del Caballo de Fuego. Una práctica sugerida es elegir un área concreta de tu vida donde sientas estancamiento (trabajo, pareja, estudios, salud) y comprometerte por escrito a tres acciones concretas que harás durante los primeros 28 días del año lunar para mover esa energía, alineando así ritual y comportamiento.

Ese listado puede ir acompañado de un pequeño altar de transformación con un símbolo de caballo, una piedra o cuarzo que te recuerde tu compromiso y una frase de poder, reforzando el mensaje de avance y autonomía propio de este signo. De este modo, los rituales se convierten en un puente entre lo simbólico y lo práctico, utilizando el impulso del Caballo de Fuego para sostener cambios reales y sostenidos a lo largo de todo el 2026.

Realizar un ritual bien intencionado en torno al 17 de febrero sirve para encender el fuego interior, impulsando la autoconfianza y la capacidad de tomar decisiones valientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí