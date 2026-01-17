Un periodo cargado de intensidad, movimiento, libertad, determinación y pasión es lo que trae el Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego. Si hablamos solamente de este séptimo animal del zodiaco oriental, debemos decir que representa la fuerza, la renovación y la independencia, pero también la impulsividad y la acción dinámica, lo que implica que tendrá un año marcado por cambios y decisiones importantes. Al combinarse con el elemento fuego, estas virtudes se intensifican. Debido a esta mezcla, muchos quieren saber cómo les puede ir en este nuevo periodo, que comienza el 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027. A continuación, algunas recomendaciones para tener éxito los siguientes meses.

De acuerdo con el feng shui – antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio –, un entorno equilibrado puede potenciar estas vibraciones positivas y abrir la puerta a nuevas oportunidades personales y profesionales durante todo el año.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

RECOMENDACIONES PARA TENER ÉXITO EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

En los siguientes párrafos, te damos cinco recomendaciones para tener éxito en el Año del Caballo de Fuego. La lista fue presenta por el sitio web Posta.

1. Colores relacionados al fuego

Si quieres tener éxito todo el Año Nuevo Chino 2026, incorpora en tu trabajo y hogar colores relacionados con el Fuego con el fin de reforzar la pasión y la motivación. Entre ellos están: café marrón, ébano y púrpura.

2. Coloca sal o una vela

El área sur de tu espacio en la casa es considerada una zona del Fuego, motivo por el que debes activarla colocando una vela o una lámpara de sal. Esto ayuda a estimular la energía vital y el impulso necesario para concretar proyectos.

3. Mantén orden

Dicha área (la zona sur) debe mantenerse limpia y ordenada, ya que se vinculará con la prosperidad.

4. Imágenes o figuras de caballos

Para representar el movimiento y el avance, los cuales buscas llevar a tu vida, decora con imágenes de caballos (pinturas, escultura o detalles decorativos).

5. Plantas y elementos de madera

Si buscas bienestar en el Año del Caballo de Fuego, lo mejor es colocar plantas saludables o elementos de madera en el noreste de la casa, toda vez que esta zona favorece el equilibrio energético.

El Año Nuevo chino 2026 se celebrará el martes 17 de febrero, fecha que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. A diferencia del calendario occidental, la celebración se rige por el calendario lunar. (Foto: iStock) / InspirationGP