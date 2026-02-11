Este 17 de febrero comienza el Año Nuevo Chino 2026 que estará regido por el Caballo de Fuego. Si bien esta etapa se asocia con el movimiento, libertad, cambios, pasión y valentía, lo cierto es que no a todos los signos del horóscopo oriental les irá igual en este nuevo ciclo, ya que mientras algunos avanzan, otros necesitarán orden y enfoque para transformar retos en logros. Por tal motivo, te damos a conocer cuáles son los animales del zodiaco chino que tendrán un año de oportunidades inesperadas.

El destino de cada animal del zodiaco chino será diferente en este nuevo periodo regido por el Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

CONOCE LOS ANIMALES DEL ZODIACO CHINO QUE TENDRÁN UN AÑO DE OPORTUNIDADES INESPERADAS

A continuación, te mencionamos los cuatro animales del horóscopo chino que tendrán muchas oportunidades en el Año del Caballo de Fuego, de acuerdo con una publicación de La Opinión.

PERRO (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro tendrá un año cargado de muchas oportunidades cuando comience el Año Nuevo Chino 2026. Y no es para menos, ya que luego de periodos rutinarios experimentará una apertura social inesperada.

Esto se da por la energía del Caballo, que potenciará su capacidad para conectar con personas influyentes que podrían abrirle las puertas a otros mundos profesionales y laborales. Por lo tanto, es el momento de aceptar invitaciones y asistir a eventos y/o reuniones.

CABRA (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra recibirá apoyo silencioso, pero poderoso del Caballo. Aunque su éxito no llega de un momento a otro, este irá creciendo sosteniblemente, por lo que cada paso que dé consolidará sus proyectos a largo plazo.

En el Año del Caballo de Fuego, se le recomienda confiar en su ritmo y no acelerarse, ya que su progreso llegará poco a poco.

TIGRE (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre, al ser apasionado y aventurero, conecta con la energía del Caballo de Fuego, por lo que atraerá muchas oportunidades en febrero, mes que inicia el Año Nuevo Chino 2026.

Gracias a su carisma, atraerá muchas propuestas laborales y encuentros sentimentales que lo marcarán. Se le recomienda actuar con decisión.

CABALLO (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Al vivir su retorno zodiacal, el Caballo tendrá un momento de renovación kármica, por lo que sentirá un fuerte deseo de liberarse de todo tipo de limitaciones, por lo que será tiempode tomar decisiones importantes que había postergado.

A quienes sigan su intuición serán recompensados. Por ello, se les recomiendo a no tener miedo y atreverse a empezar desde cero si es necesario.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

OTRAS PREDICCIONES

Ana María Balarezo, asesora en Feng Shui, dio a conocer en su cuenta de Instagram cómo el Caballo de Fuego 2026 despierta una energía intensa que no todos los signos lo vivirán igual. Así pues dio un resumen de algunos:

El Tigre y el Perro. Al ser aliados naturales del Caballo tendrán un año de oportunidades inesperadas. Por lo tanto, es ideal para quienes se atreven a actuar con decisión y confianza.

Al ser aliados naturales del Caballo tendrán un año de oportunidades inesperadas. Por lo tanto, es ideal para quienes se atreven a actuar con decisión y confianza. La Rata, el Conejo, el Mono y el Gallo. “La energía de 2026 les pedirá orden, enfoque y determinación para convertir los desafíos en resultados concretos”.

