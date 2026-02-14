Con el inicio del Año Nuevo Chino 2026, el 17 de febrero, millones de personas que creen en el zodiaco oriental quieren saber cómo les irá en este período regido por el Caballo de Fuego. Además de recurrir a amuletos y rituales para atraer buena fortuna, muchos buscan conocer cuáles serán sus momentos más favorables a lo largo del año para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o cerrar etapas pendientes. Por tal motivo, te contamos cuáles son los meses más afortunados para cada signo chino y cuáles no para que puedas aprovechar al máximo la energía de este nuevo ciclo.
Según Janine Lowe, experta en astrología china, este año “la gente se sentirá inducida a desafiar la autoridad, redefinir su identidad e impulsar un cambio radical”, publica el sitio web Express.
LOS MESES DE LA SUERTE Y LOS MÁS DESAFORTUNADOS PARA CADA SIGNO CHINO
Rata
- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.
- Meses desafortunados: marzo, abril y octubre.
Buey
- Meses de suerte: marzo, abril, mayo y julio.
- Meses desafortunados: junio, agosto y octubre.
Tigre
- Meses de suerte: febrero, marzo, abril, mayo y julio.
- Meses desafortunados: junio, agosto, octubre y noviembre.
Conejo
- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio y septiembre.
- Meses desafortunados: marzo y octubre.
Dragón
- Meses de suerte: marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, abril y julio.
Caballo
- Meses de suerte: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027).
- Meses desafortunados: febrero, julio, noviembre y diciembre.
Serpiente
- Meses de suerte: marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, abril, junio, julio, noviembre y enero (2027).
Cabra
- Meses de suerte: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027).
- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.
Gallo
- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027).
- Meses desafortunados: julio, septiembre y octubre.
Mono
- Meses de suerte: abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.
Perro
- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027).
- Meses desafortunados: abril, junio, agosto y septiembre.
Cerdo
- Meses de suerte: febrero, marzo, abril y mayo.
- Meses desafortunados: junio, agosto, septiembre, noviembre y enero (2027).
¿CÓMO SABER QUÉ SIGNO DEL HORÓSCOPO CHINO SOY?
A continuación, te damos a conocer qué signo del horóscopo chino eres según tu año de nacimiento:
- RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
- BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.
LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO
Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.
Madera
- Signos: Tigre, Conejo y Dragón
- Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento
Fuego
- Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
- Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría
Tierra
- Signo: Mono
- Cualidades: Balance, fundaciones y encanto
Metal
- Signos: Gallo y Perro
- Cualidades: Confiable, útil y fuerte
Agua
- Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
- Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad