Con el inicio del , el 17 de febrero, millones de personas que creen en el zodiaco oriental quieren saber cómo les irá en este período regido por el Caballo de Fuego. Además de recurrir a amuletos y rituales para atraer buena fortuna, muchos buscan conocer cuáles serán sus momentos más favorables a lo largo del año para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o cerrar etapas pendientes. Por tal motivo, te contamos cuáles son los meses más afortunados para cada signo chino y cuáles no para que puedas aprovechar al máximo la energía de este nuevo ciclo.

Según Janine Lowe, experta en astrología china, este año “la gente se sentirá inducida a desafiar la autoridad, redefinir su identidad e impulsar un cambio radical”, publica el sitio web .

LOS MESES DE LA SUERTE Y LOS MÁS DESAFORTUNADOS PARA CADA SIGNO CHINO

Rata

  • Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.
  • Meses desafortunados: marzo, abril y octubre.

Buey

  • Meses de suerte: marzo, abril, mayo y julio.
  • Meses desafortunados: junio, agosto y octubre.

Tigre

  • Meses de suerte: febrero, marzo, abril, mayo y julio.
  • Meses desafortunados: junio, agosto, octubre y noviembre.

Conejo

  • Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio y septiembre.
  • Meses desafortunados: marzo y octubre.

Dragón

  • Meses de suerte: marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre.
  • Meses desafortunados: febrero, abril y julio.

Caballo

  • Meses de suerte: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027).
  • Meses desafortunados: febrero, julio, noviembre y diciembre.

Serpiente

  • Meses de suerte: marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.
  • Meses desafortunados: febrero, abril, junio, julio, noviembre y enero (2027).

Cabra

  • Meses de suerte: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027).
  • Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Gallo

  • Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027).
  • Meses desafortunados: julio, septiembre y octubre.

Mono

  • Meses de suerte: abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.
  • Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Perro

  • Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027).
  • Meses desafortunados: abril, junio, agosto y septiembre.

Cerdo

  • Meses de suerte: febrero, marzo, abril y mayo.
  • Meses desafortunados: junio, agosto, septiembre, noviembre y enero (2027).
El Cerdo está asociado con la fertilidad en el Horóscopo Chino (Foto: Freepik)
El Cerdo está asociado con la fertilidad en el Horóscopo Chino (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER QUÉ SIGNO DEL HORÓSCOPO CHINO SOY?

A continuación, te damos a conocer qué signo del horóscopo chino eres según tu año de nacimiento:

  • RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
  • BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
  • TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
  • CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
  • DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
  • SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
  • CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
  • CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
  • MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
  • GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
  • PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
  • CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

  • Signos: Tigre, Conejo y Dragón
  • Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

  • Signos: Serpiente, Caballo y Cabra
  • Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

  • Signo: Mono
  • Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

  • Signos: Gallo y Perro
  • Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

  • Signos: Rata, Búfalo y Cerdo
  • Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad
