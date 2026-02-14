Con el inicio del Año Nuevo Chino 2026, el 17 de febrero, millones de personas que creen en el zodiaco oriental quieren saber cómo les irá en este período regido por el Caballo de Fuego. Además de recurrir a amuletos y rituales para atraer buena fortuna, muchos buscan conocer cuáles serán sus momentos más favorables a lo largo del año para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o cerrar etapas pendientes. Por tal motivo, te contamos cuáles son los meses más afortunados para cada signo chino y cuáles no para que puedas aprovechar al máximo la energía de este nuevo ciclo.

Según Janine Lowe, experta en astrología china, este año “la gente se sentirá inducida a desafiar la autoridad, redefinir su identidad e impulsar un cambio radical”, publica el sitio web Express.

Muchos se preguntan en qué mes del año le irá mejor según su signo chino (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

LOS MESES DE LA SUERTE Y LOS MÁS DESAFORTUNADOS PARA CADA SIGNO CHINO

Rata

Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.

febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre. Meses desafortunados: marzo, abril y octubre.

Buey

Meses de suerte: marzo, abril, mayo y julio.

marzo, abril, mayo y julio. Meses desafortunados: junio, agosto y octubre.

Tigre

Meses de suerte: febrero, marzo, abril, mayo y julio.

febrero, marzo, abril, mayo y julio. Meses desafortunados: junio, agosto, octubre y noviembre.

Conejo

Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio y septiembre.

febrero, mayo, junio, julio y septiembre. Meses desafortunados: marzo y octubre.

Dragón

Meses de suerte: marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre.

marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre. Meses desafortunados: febrero, abril y julio.

Caballo

Meses de suerte: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027).

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027). Meses desafortunados: febrero, julio, noviembre y diciembre.

Serpiente

Meses de suerte: marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.

marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre. Meses desafortunados: febrero, abril, junio, julio, noviembre y enero (2027).

Cabra

Meses de suerte: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027).

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027). Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Gallo

Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027).

febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027). Meses desafortunados: julio, septiembre y octubre.

Mono

Meses de suerte: abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.

abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Perro

Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027).

febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027). Meses desafortunados: abril, junio, agosto y septiembre.

Cerdo

Meses de suerte: febrero, marzo, abril y mayo.

febrero, marzo, abril y mayo. Meses desafortunados: junio, agosto, septiembre, noviembre y enero (2027).

El Cerdo está asociado con la fertilidad en el Horóscopo Chino (Foto: Freepik)

¿CÓMO SABER QUÉ SIGNO DEL HORÓSCOPO CHINO SOY?

A continuación, te damos a conocer qué signo del horóscopo chino eres según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad