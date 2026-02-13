El ciclo del Caballo de Fuego está a la vuelta de la esquina y trae consigo la oportunidad de sacudir el estancamiento y favorecer los cambios positivos para tu vida. Este 17 de febrero arranca el Año Nuevo Chino 2026 y, a diferencia de los anteriores, el elemento Fuego lo convierte en un periodo de acción, velocidad y conquista a nivel personal y empresarial, por lo que tendrás más oportunidades para destacar. Si te estás preguntando qué esperar del año y cómo impactará en cada signo del zodíaco chino, aquí te traigo la respuesta. Las predicciones son de gran ayuda para tener una mejor idea de cómo será el Año Nuevo Lunar, que se presenta como un período de alta velocidad, con oportunidades para quienes se animen a avanzar, pero también con riesgos de agotamiento y dispersión si no se administra bien la energía.

¿Cuáles son los 12 signos del Horóscopo Chino y a qué años corresponde?

Lo primero que debes saber es que en astrología china cuentas tu signo por año de nacimiento.

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Estas predicciones no son sentencias fijas, sino como un mapa para que decidas si te atreves a un cambio importante. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Así le irá a cada signo del Horóscopo Chino en el Año del Caballo de Fuego

Las predicciones no describen hechos comprobables sino interpretaciones culturales basadas en el animal regente y la interacción de los cinco elementos que influyen en la personalidad y destino de cada uno (madera, fuego, tierra, metal y agua). Desde la cuenta en Instagram Lucky Feng Shui brindan estos augurios para el Año del Caballo de Fuego. “Descubre la energía que acompaña a tu signo del Horóscopo Chino y prepárate para tomar mejores decisiones este año de expansión y riqueza bien dirigida. Cada signo activará la prosperidad de manera diferente”, explican sobre el Año Nuevo Lunar que comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el inicio del siguiente ciclo lunar, previsto para comienzos de febrero de 2027.

Rata

Será un año de ritmo acelerado, en el que sabrás adaptarte y encontrar oportunidades dentro de los cambios. Se presenta un momento favorable para consolidar tus finanzas y fortalecer alianzas clave que impulsen tu crecimiento.

Buey

Este año, el dinero será un tema clave para ti. Si tomas buenas decisiones, podrás asumir nuevos proyectos y alcanzar mayor estabilidad financiera. Se abren oportunidades laborales con cambios positivos en tu vida. Recuerda cuidar tu salud y manejar el estrés para mantener tu energía en equilibrio.

Tigre

Eres uno de los signos más favorecidos: la energía del Caballo potencia tu espíritu aventurero y liderazgo. se activan oportunidades de crecimiento, viajes y nuevos comienzos. Evita decisiones impulsivas o riesgos innecesarios La estrategia será la clave de tu éxito.

Conejo

Será un año para cuidar tu equilibrio emocional. Aunque habrá avances importantes, será clave establecer límites y priorizar tu bienestar personal. Se abren nuevas oportunidades a través del aprendizaje y las colaboraciones. La estabilidad financiera llegará si planificas tu presupuesto de forma inteligente.

Dragón

La energía del Fuego impulsa tu creatividad y el reconocimiento, favoreciendo logros profesionales importantes. Es un año para brillar, siempre que mantengas los pies en la tierra. Evita asumir más responsabilidades de las que puedas manejar. El equilibrio será clave para sostener tu éxito.

Serpiente

La energía del Fuego impulsa tu creatividad y el reconocimiento, favoreciendo logros profesionales importantes. Es un año para brillar, siempre que mantengas los pies en la tierra. Evita asumir más responsabilidades de las que puedes manejar. El equilibrio será clave para sostener tu éxito.

Caballo

La carrera profesional se muestra prometedora. Tu liderazgo y flexibilidad te abrirán nuevas oportunidades. Sé prudente en los financiero: el reto será mantener la constancia y no dispersarte. La planificación a largo plazo te brindará estabilidad. Evita el exceso de trabajo y cuida tu salud.

Cabra

Se te abrirán muchas puertas ya que es un año muy favorable para tu crecimiento. Destacarás en espacios creativos, empáticos y de trabajo en equipo. Actúa con prudencia y prioriza ahorrar y asegurar tu estabilidad a largo plazo. La paciencia y organización serán clave para evitar el agotamiento emocional.

Mono

El año favorece tu crecimiento intelectual y estratégico. Las oportunidades pueden aparecer con rapidez, pero requerirán tiempo para concretarse. Si comienzas a generar más ingresos, será importante ahorrar y planificar para el futuro.

Gallo

Es un excelente año para ahorrar y ver crecer tus inversiones de forma gradual, pero segura. Podrías estar expuesto a malentendidos o chismes; evita darles importancia para no caer en discusiones innecesarias. Cuida tu salud: existe riesgos de accidentes inesperados por descuido o imprudencia.

Perro

Es el momento de brillar y asumir mayores responsabilidades. Se presenta un año excelente para promociones, aumentos o para lanzar ese proyecto que tenías guardado. Mantente alerta ante traiciones o malentendidos de personas con malas intenciones. Confía, pero siempre verifica.

Cerdo

Tendrás un año de crecimiento que, aunque será gradual, traerá recompensas gracias a tu esfuerzo constante. La constancia será tu mayor aliada para avanzar con seguridad. Es un buen momento para realizar inversiones a largo plazo y priorizar tu bienestar físico y emocional.

El año 2026 será representado por el Caballo, un signo que simboliza libertad, movimiento y energía inagotable. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Los elementos del zodiaco chino

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí