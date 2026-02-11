Este 17 de febrero una energía poderosa llega para abrir caminos y marcar nuevos comienzos. Para eso es vital que te prepares para que el Año Nuevo Chino 2026 te traiga cosas positivas ya que es un tiempo de velocidad, pasión y cambios profundos y los puedes usar a tu favor gracias a la fuerza del Caballo de Fuego. Teniendo en cuenta que serán meses de transformación personal y profesional, toma de decisiones y de dejar atrás lo que ya no funciona, ¿te has puesto a pensar cómo impactará en los niños nacidos bajo su influencia? Si estás por convertirte en padre, las predicciones sorprenden sobre lo que les depara el destino si llegan a mundo desde el inicio del Año Nuevo Lunar hasta el viernes 5 de febrero. Aquí los detalles que necesitas conocer.

Cómo serán los niños nacidos en el Año del Caballo de Fuego 2026

El Caballo de Fuego vuelve. Este evento ocurre solo cada 60 años y la última vez que vimos esta energía fue en 1966. Esta fuerza necesita guía y armonía para brillar en su máxima expresión, sobre todo en los más pequeños, así que es importante saber qué pasará y cómo encaminarlo.

Ana María Balarezo, asesora en Feng Shui, explica en su cuenta de Instagram @anaasesora que serán “niños que traen una misión poderosa: activar cambios, romper límites y encender nuevos comienzos”. La experta detalla sus principales características:

Personalidad fuerte, auténtica y valiente.

Amantes de la libertad y la acción.

Emprendedores, mente rápida, creativa y visionaria.

Energía contagiosa, espíritu aventurero.

Líderes natos que deben canalizar su intensidad.

Los bebés del 2026 tendrán una personalidad especialmente “radiante”. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Qué rasgos de personalidad brinda el Caballo de Fuego a los niños

En el zodiaco chino, el Caballo es símbolo de libertad, movimiento y alegría y se asocia con personas trabajadoras, cálidas, independientes y muy sociables. Los niños y niñas Caballo suelen ser extrovertidos, optimistas, rápidos para aprender y con una chispa especial para llamar la atención en cualquier grupo. El horóscopo chino brinda estos rasgos de personalidad:

Inteligencia: los niños nacidos bajo el signo del Caballo de Fuego destacan por su inteligencia rápida y despierta, con gran capacidad para reaccionar con agilidad ante los retos del día a día.

los niños nacidos bajo el signo del Caballo de Fuego destacan por su inteligencia rápida y despierta, con gran capacidad para reaccionar con agilidad ante los retos del día a día. Intuición: tendrán un sentido intuitivo muy desarrollado y un fuerte instinto ante ciertas situaciones, lo que les ayudará a tomar decisiones acertadas incluso en situaciones nuevas o cambiantes.

tendrán un sentido intuitivo muy desarrollado y un fuerte instinto ante ciertas situaciones, lo que les ayudará a tomar decisiones acertadas incluso en situaciones nuevas o cambiantes. Creatividad: la influencia del elemento Fuego les otorgará una imaginación vibrante, entusiasmo por las ideas nuevas y una gran facilidad para expresarse de forma artística u original.

la influencia del elemento Fuego les otorgará una imaginación vibrante, entusiasmo por las ideas nuevas y una gran facilidad para expresarse de forma artística u original. Energía y entusiasmo: serán niños muy activos, dinámicos y entusiastas, que prefieren la acción y contagian su vitalidad a quienes les rodean. Necesitan juegos y proyectos que los motiven.

serán niños muy activos, dinámicos y entusiastas, que prefieren la acción y contagian su vitalidad a quienes les rodean. Necesitan juegos y proyectos que los motiven. Resiliencia: se adaptarán a los cambios y superarán los obstáculos con determinación, mostrando una gran capacidad para caer y levantarse una y otra vez sin perder el ánimo.

En resumen, serán niños carismáticos, magnéticos, aventureros y con un gran sentido del humor que tienden a ser afectuosos y populares entre sus pares, tal como destacan desde China Highlights. A eso se suma los niños y niñas Caballo como carismáticos, magnéticos, aventureros y con un gran sentido del humor.

Los niños y niñas Caballo suelen ser extrovertidos, optimistas, rápidos para aprender y con una chispa especial para llamar la atención en cualquier grupo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

