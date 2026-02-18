El Año Nuevo Chino 2026 comenzó con buenas noticias para algunos signos del horóscopo oriental, ya que el Caballo de Fuego activará nuevos ciclos energéticos que aumentarán las oportunidades en el plano profesional; y no es para menos, pues este animal, que rige este ciclo desde el 17 de febrero hasta el 5 de febrero de 2027, amplifica la ambición, reconocimiento y la iniciativa para asumir riesgos, por lo que favorecerá a quienes estén listo para actuar. ¿Cuáles son los signos que tendrán un cambio trascendental en este ámbito? Descúbrelo a continuación.

El Año Nuevo Chino 2026 inaugura la energía intensa y acelerada del Caballo de Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ SIGNOS ALCANZARÁN EL ÉXITO PROFESIONAL ESTE AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

“El Año Nuevo Chino 2026 no es energía pasiva. El Año del Caballo de Fuego potencia la velocidad, el liderazgo y las decisiones profesionales audaces. Cinco signos del zodíaco chino encabezan este pronóstico de prosperidad”, precisa el sitio web The Economic Times. Conoce de cuáles se trata:

1. Tigre

Debido a que el Tigre y el Caballo comparten dinamismo, se activará la energía de reconocimiento en este signo este Año Nuevo Chino 2026. Por lo tanto, su carrera tendrá mayor visibilidad en febrero y con grandes posibilidades de ascenso entre marzo y junio.

Debido a ello, le cae muy bien los puestos de liderazgo, por lo que puede postularse a puestos gerenciales antes de abril. Recuerda que lo mejor es evitar conflictos de competencia interna.

2. Cabra

Al tener un ciclo de compatibilidad con el Caballo, la Cabra activa la riqueza para este signo chino creándole oportunidades de expansión financiera. Por ello, se le recomienda lanzar sin miedo negocios en el primer y segundo trimestre, en especial a mediados de mayo, ya que tendrá éxito.

Asimismo, tiene una trayectoria de ascensos estable en puestos corporativos. La recomendación que le dan es evitar comprometerse financieramente en excesos.

3. Perro

En este Año del Caballo de Fuego, el Perro entra en un ciclo de estabilidad con mejoras visibles. No se trata de un éxito repentino, sino de una elevación constante y estructurada. Si desea hablar sobre el tema de ajuste salariales, se recomienda hacerlo a mitad de año. Asimismo, tendrá mayor autoridad para la toma de decisiones.

Aunque todo indica que le irá de maravilla, evite cambiar de trabajo de forma impulsiva, lo mejor es centrarse en los contratos a largo plazo.

4. Dragón

Pese a que el Dragón no está alienado directamente con el Caballo, este 2026 se activa su crecimiento profesional, por lo que tendrá un potencial de cambio y se le presentarán varias oportunidades, así como bonificaciones basadas en el rendimiento.

Se le recomienda presentar su currículum en el primer trimestre del año y no olvidar su red de contactos.

5. Gallo

Debido a que el Caballo potencia disciplina y visibilidad en el Gallo, se activará la energía de reconocimiento de su esfuerzo. Esto lo llevará a obtener bonificaciones por rendimiento y aumento de sus ingresos de forma gradual.

Si buscas negociar tu salario, hazlo después del segundo trimestre. Una recomendación es que evites conflictos internos en tu centro laboral.

La energía del Caballo, asociada a la libertad y el avance, se combina con el elemento Fuego, que aporta pasión, visibilidad y audacia, favoreciendo proyectos que exigen liderazgo y valentía. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad