El Año Nuevo Chino 2026 es una de las celebraciones culturales más importantes del calendario lunar y este año es especial porque da inicio al Año del Caballo de Fuego. Esta festividad tradicional tiene raíces milenarias y se extiende por alrededor de 15 días, reuniendo a familias para celebrar con rituales que simbolizan buenos deseos para el año que comienza. Según el calendario lunisolar tradicional, el Año Nuevo Chino empezará el 17 de febrero de 2026, cuando millones de personas en China y alrededor del mundo inician la Fiesta de la Primavera, una época de reuniones familiares, banquetes y actividades festivas.

Según Europa Press, el año del Caballo de Fuego combina el simbolismo del caballo, asociado con libertad, energía, movimiento y valentía, con el elemento fuego, que añade pasión, impulso creativo y dinamismo.

Para recibir al Caballo de Fuego este 17 de febrero, la clave es la renovación energética. El portal chino CGTN señala que, para atraer la prosperidad, debes realizar una limpieza profunda de tu hogar en los días previos a la celebración. Este ritual simboliza “barrer” la mala suerte acumulada y purificar los espacios para dejar el camino libre a la buena fortuna y las nuevas bendiciones.

Para recibir al Caballo de Fuego este 17 de febrero, la clave es enfocarse en la renovación energética. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Por el contrario, evita limpiar el propio día de Año Nuevo. La tradición dicta que todas las tareas deben terminar antes, pues si barres o sacas la basura durante el primer día, estarías “ahuyentando” la suerte recién llegada y arruinando la energía positiva del ciclo que comienza.

Por otra parte, algunas familias decoran sus casas con objetos de color rojo y dorado, como faroles y nudos tradicionales, que se cree atraen prosperidad y protegen contra las energías negativas.

Uno de los momentos más esperados es la cena de reunión en Nochevieja, en la que se sirven platos simbólicos como pescado (para abundancia), dumplings (similares a lingotes de oro) y fideos largos (representando longevidad). Después de la cena, es común dar sobres rojos (hongbao) con dinero como bendición para familiares y amigos, especialmente a los niños.

La decoración también juega un rol importante para atraer la prosperidad durante el Año Nuevo Chino. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Durante los primeros días del Año Nuevo, se practican otros rituales para atraer suerte y prosperidad, como compartir mandarinas y encender incienso en altares familiares. En algunas comunidades también se realizan espectáculos públicos con danzas del dragón y del león, música y fuegos artificiales para ahuyentar a los malos espíritus.

Finalmente, la celebración culmina con el Festival de los Faroles, cerca de 15 días después del inicio de la festividad, marcando el cierre de estas tradiciones y simbolizando la unión y abundancia para el nuevo año.

Conocer y participar en estos rituales permite entender mejor una de las celebraciones culturales más vibrantes del mundo y los valores de renovación y esperanza que representa.

Más que una fiesta, esta fecha representa renovación, unión familiar y esperanza para el nuevo ciclo que comienza. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Las cosas que no debes hacer el primer día del Caballo de Fuego para evitar la mala suerte

Para evitar la mala fortuna, el sitio especializado en viajes China Highlights enumera seis cosas que se deben evitar el primer día del Año Nuevo Chino.

Entre ellas están barrer o sacar la basura, ya que “el acto de barrer en este día está asociado a barrer la riqueza”, mientras que desechar residuos “simboliza tirar la buena suerte o la buena fortuna de la casa”.

También se recomienda evitar palabras negativas: “evita decir palabras relacionadas con la muerte, la enfermedad, la pobreza, los fantasmas”, no desayunar avena por su vínculo con la pobreza, no lavar ni cortar el cabello porque “no se considera bueno ‘lavar la fortuna’”, no usar la lavadora en respeto al dios del agua y no vestir de negro ni blanco, colores asociados al luto, mientras que el rojo sigue siendo el tono de la buena suerte.

