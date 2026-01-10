El Año Nuevo Chino 2026 llega cargado de muchas transformaciones como el inicio de etapas importantes y la realización de actividades que se habían postergado. Esto es posible porque estará bajo el mando del Caballo de Fuego, cuyo periodo será desde el 17 de febrero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027. De acuerdo con la astrología oriental, toda la energía de este animal más su elemento sacudirá las estructuras de todos los signos, aunque algunos en menor intensidad; por ello, te damos a conocer cuáles serán los signos del horóscopo chino más afortunados.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS MÁS AFORTUNADOS EN EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO?

El Caballo, el séptimo animal del zodiaco chino, representa libertad, fuerza, independencia y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones. La energía del elemento Fuego en este signo lo llena de pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía. Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo chino deben esperar muchas transformaciones. A continuación, los signos que serán los más afortunados este ciclo.

Tigre

Para el Tigre, el Año Nuevo Chino 2026 llega con varios triunfos excepcionales, pues su carrera despegará y obtendrá mucho reconocimiento.

Economía: si bien será próspera, debe ser muy prudente, por lo que debe capitalizar sus ganancias y no realizar gastos innecesarios, publica Hola!

Caballo

Como será su año, al mezclarse con el elemento fuego experimentará una vitalidad desbordante, publica La Nación.

Éxito: su seguridad y entusiasmo lo llevarán a alcanzar lo que se proponga y abrirse paso hacia el logro de metas ambiciosas

Perro

En el Año del Caballo de Fuego, el Perro buscará expandir fronteras, no sólo con viajes, también mentales. Además, recibirá reconocimiento por todas las cosas que ha realizado anteriormente.

Nivel académico: se le abrirán puertas académicas que le ayudarán a crecer, por lo que experimentará viajes y nuevas experiencias, según Parade.

Cabra

La Cabra será quizá la más afortunada en este periodo, por lo que debe ser muy agradecida.

Economía: será un periodo auspicioso y lleno de abundancia, por lo que debe gestionar inteligentemente sus gastos para proteger su patrimonio, precisó Hola!

La Cabra es un animal reservado en el horóscopo chino (Foto: Freepik)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad