El Año Nuevo Chino, también llamado Festival de la Primavera, es la festividad tradicional más importante del calendario chino y marca el inicio de un nuevo año lunar. Aunque tiene sus raíces en China, esta celebración trasciende fronteras y hoy se vive con entusiasmo en muchas partes del mundo, desde Asia hasta América y Europa. Una de las razones principales por las que el Año Nuevo Chino se celebra fuera de China es la diáspora china. Desde el siglo XIX, millones de personas chinas emigraron a distintos países por motivos económicos, laborales y sociales, estableciendo comunidades en lugares como el sudeste asiático, Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos.

Estas comunidades conservaron sus tradiciones y festividades, entre las que el Año Nuevo lunar tiene un papel central.

Con el paso del tiempo, el Año Nuevo Chino pasó de ser una celebración exclusiva de las comunidades chinas a un evento multicultural. Muchas ciudades organizan desfiles, festivales públicos y actividades culturales abiertos a toda la población, incluso donde la comunidad china es pequeña, lo que ha servido para que personas de otras culturas se acerquen a la festividad, ya sea por interés cultural, educativo o social.

Aunque nació en China, hoy se conmemora en numerosos países de Asia, América y Europa. (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Además, el impacto económico del festival impulsa su difusión internacional. Según Alibaba, grandes marcas, medios de comunicación y ciudades adoptan elementos del Año Nuevo Chino para eventos, marketing y turismo, reforzando su presencia global.

En muchos lugares, especialmente en Occidente, el calendario de festividades ahora incluye actividades relacionadas con el Año Nuevo lunar, como exposiciones, ferias y eventos escolares.

Con el tiempo, la festividad se convirtió en un evento global que trasciende fronteras. (Foto: EFE)

El componente cultural también juega un papel importante. Tradiciones como los desfiles con dragones y leones, los faroles, las representaciones artísticas y los espectáculos en barrios chinos captan la atención de locales y visitantes. Incluso en países sin una gran población de origen chino, estas actividades generan interés y participación.

Es así como el Año Nuevo Chino se ha globalizado gracias a factores como la migración, el intercambio cultural y el atractivo social. Hoy, esta celebración no solo mantiene viva una tradición milenaria, sino que también se ha convertido en un puente entre culturas, fomentando la participación de comunidades diversas en todo el mundo.

Cómo celebrar el Año Nuevo Lunar en casa

Celebrar el Año Nuevo Chino en casa es una oportunidad perfecta para renovar la energía del hogar. Los días previos al 17 de febrero, es fundamental realizar una limpieza profunda para “barrer la mala suerte” del año pasado; sin embargo, recuerda que el primer día del año no debes usar la escoba ni sacar la basura.

Decorar con farolillos rojos, carteles con el carácter Fú (fortuna) colocados al revés y figuras del Caballo de Fuego ayudará a atraer la prosperidad y el éxito que este signo representa.

La cena de reunión en la víspera es el evento central: prepara platos simbólicos como pescado entero (abundancia), fideos largos sin cortar (longevidad) y mandarinas (riqueza). También puedes realizar el ritual de los sobres rojos (hongbao), entregando pequeñas cantidades de dinero a niños y jóvenes para desearles buena suerte.

Al llegar la medianoche, abre las ventanas durante unos minutos para permitir que la energía del año anterior salga y el espíritu libre del Caballo de Fuego entre en tu vida.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí