La llegada de 2026 representa para millones de personas la oportunidad de empezar de nuevo, y aunque el año ya inició, no es tarde para saber qué les depara la astrología los próximos meses; y no es para menos, ya que en tiempos de incertidumbre, tratan de encontrar en el horóscopo una guía simbólica para reflexionar sobre el amor, el trabajo, la salud y el dinero. Por tal motivo, te damos a conocer cuáles son las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

“Aunque la astrología es general, nos abarca a todos, pues el tránsito de un planeta lo vamos a vivir todos, independiente de nuestro signo, ascendente o la luna que tengamos. Se aplica personal e individual porque cuando uno va a un astrólogo a leerse las cartas, mi carta no va a ser igual a la de nadie más porque tengo una hora específica de nacimiento, un lugar de nacimiento y más que van a empezar a imprimir una diferencia en mí. Así que aquí vamos a diferenciar los doce signos para que ustedes puedan tener todas las herramientas a favor y en contra que la astrología les da este 2026”, señaló Carolina Perdomo, en Holística Podcast.

Consulta qué le depara este 2026 a cada uno de los 12 signos del zodiaco (Ilustración: IA)

¿QUÉ LE ESPERA A LOS 12 SIGNOS DEL ZODIACO ESTE 2026?

A continuación, una guía detallada que brinda la especialista para cada signo del zodiaco este 2026.

Aries

Para Aries será un año de renovación personal, tanto en 2026 como en 2027, toda vez que tendrá a Saturno encima. Este al ser un planeta estructural y disciplinado, lo hará madurar y controlar su ira e impaciencia.

“Al lado Saturno está Neptuno, el planeta de la disolución, que estará por los siguientes 14 años, por lo que sentirán que van a empezar a cambiar cosas: cosas que les gustaba, dejarán de interesarle (…). Habrá un cambio de ego, de identidad. Será el inicio de la creatividad, buenas ideas, un año para crecer”, precisa.

Tauro

Para Tauro, este 2026 será un año de estabilidad y libertad. A partir de julio entrará el asteroide Quirón para sanar heridas emocionales, psicológicas o físicas más profundas e incurables.

“Quirón abre puertas y pone cura a las heridas, por lo tanto, tendrás estabilidad, además de una sanación profunda (…). Al ser unos toros que no se mueven o arriesgan su futuro, estas nuevas ideas generan tensión porque los invita a transformarse. Si se resisten bastante, podrían no pasarla bien”, señaló.

Géminis

Géminis es de los signos que más va a fluir porque tendrá menos tensiones o temas difíciles este 2026. “Por un lado tiene un trígono, que es un aspecto bonito con Plutón, con el que va a tener una gran capacidad para comprender. Si ustedes venían sufriendo y no entendían las cosas o les costaba digerirlas, ahora podrán comprenderlas al 100%”, dijo.

Asimismo, reveló que Urano también llega a su signo y se quedará entre 7 y 8 años, por lo que al ser el planeta de ideas geniales se volverán más creativos y curiosos, por lo que será un gran año que debe ser aprovechado al máximo. “Puede ser agotador, pero hay que sacar provecho. Además, porque tienen un sextil que es muy bueno con Júpiter, que los va a hacer crecer, y con Saturno y Neptuno, que los ayudará en su debilidad de concretar ideas”, añadió.

Cáncer

Cáncer es el signo maternal por excelencia, ya que le gusta cuidar y estar pendiente de los demás, pero dejando de lado su integridad. Este 2026, les dirá que cuiden de ellos mismos porque tendrá una tensión con Plutón.

“Deben ajustarse a las emociones y a los cambios internos; y aunque parece ser el signo más emocional, a veces le cuesta trabajo gestionar las emociones. Así que van a tener que empezar a marcar límites, saber vincularse con otros entornos, reglas y normas, poder decir no sin remordimientos. Ese Plutón va a ser que sientan nuevas emociones, y encontrar una nueva forma de relacionarse con sus familiares y pareja”, indicó.

Leo

Este 2026, Leo la frase que define este año es el desafío del ego porque tienen un sextil con Urano por lo que habrá cambios y revoluciones, por lo que serán más disciplinados, más sólidos, más concretos y más perseverantes.

“Al tener a Júpiter, los ayudará a crecer y expandirse en todo (…). Sin embargo, desde la disciplina y no exageración, porque Júpiter tiende a exagerar al ser demasiado positivo y gastar más, se le pueden ir a uno las luces en estrategias, en estructura y en bases; así que es el desafío del ego porque no es lo ustedes quieren sino lo que necesiten”, precisó.

Virgo

El 2026 define a Virgo con la frase: cierre de ciclos. Y es que al venir de tres años difíciles porque tuvieron la visita del nodo en el sur que les habló de lo que ya no va a ser, ahora es momento de soltar tras la visita de la luna negra en 2024 y 2023, ya que llega a depurar.

“Virgo lo que ha tenido que hacer es como quitarse como pieles y pieles, y volver a nacer y volver nacer. Aquí viene una cosa bonita: Quirón llega a partir de julio para ponerles esa curita a las heridas y decirles: ‘Vamos a sanar esa crisis’ (…). Ahora empiezan a florecen (…). Con la experiencia de la muerte y el renacimiento tienen las herramientas y ventajas para que los demás los adoren”, señala Perdomo.

Libra

Este 2026, Libra es el signo que fluirá bastante, ya que es que tuvo menos contratiempos porque fue el más armónico. Su frase es frase es dinamismo y evolución, ya que la experiencia de 2025 le abrió los ojos y dio un punto de vista diferente.

“Este año les dice que sigan con lo mismo, qué gocen. Por los siguientes dos años Saturno los ayudará a decir no de forma elegante. Además, al tener a Plutón armónico y revolucionando, verás la vida desde otro punto de vista. Con la ayuda de Júpiter, sentirás el magnetismo de atraer cosas”, dijo.

Escorpio

Este 2026, Escorpio tendrá que soltar el control. Si bien tienen una cuadratura que es una tensión hasta 2044 de Plutón, que quiere decir que es el signo que más muere y renace en la vida, al ser muy controladores, tendrán que dejar de lado esos viejos miedos y patrones para fluir más.

“Todo lo que les funcionaba desde ese control, esta vez ya no le va a hacer efecto, por lo tanto van a sentir que van a tener que empezar a fluir mucho más. Ahí vamos a tener un ajuste emocional con un Urano que los va a revolcar porque van a tener la sensación de que tienen que cambiar, estructurar sus ideas. Saturno, Urano y Neptuno son planetas muy grandes que les van a hacer a ustedes una sensación de tener que estructurarse, madurar muchas cosas, crecer, dejar pataleta; así que el tema de la manipulación aquí les va a cambiar. Si la estrategia de 2025 les funcionada, 2026 ya no”, precisó.

Sagitario

La frase para Sagitario este 2026 es poder personal. Al tener un sextil con Plutón van a despertar estrategias, recursos, maneras de ver la vida y de hacer cosas diferentes, pues al sentir que tienen una fuerza interna, la usarán a su favor. Asimismo, tienen a Saturno y Neptuno para ayudarlos a tener una fuente de inspiración y creatividad, por lo tanto van a concretar muchas cosas y organizarse.

“Es un año importante (…). La inspiración de Neptuno transformará los miedos que tiene Plutón y sacará, así como uno convierte basura en abono y logra un cambio, una bolsa para sembrar y ver los frutos. Al tener 7 u 8 años a Urano, invitará a los sagitarios a innovar y cambiar creencias ideológicas. Todo se verá reflejado en 2028”, dijo Perdomo, en Holística Podcast.

Capricornio

Este 2026, Capricornio tiene que flexibilizar su mente, pues al ser muy rígidos, organizados, muy estructurados, tercos y un poco obsesivos, tendrán que improvisar porque van a empezar a tener un quincuncio que es una tensión con Urano.

“Ese planeta llega como un huracán, y aunque se preparen para su llegada, no sabrán qué dejará a su paso. Por lo tanto, les dirá: ‘No es como quieres sino lo que impongo’. Es momento de aprender a moverse, a fluir (…) sino la van a pasar mal porque son muy estrictos y controladores”, dijo.

Acuario

Acuario será el signo que más retos tendrá este 2026 porque empieza con cambios y habrá una revolución interna que ayudará a sacar su autenticidad al mundo. Este se dará tras atravesar una crisis interna: cuestionarse en qué está, qué le duele, qué le gusta y más. ¿Por qué? Porque encima de Acuario está Plutón, un planeta que llegó para quedarse 20 años, por lo que transformará lo más viejo.

“Al ser un signo rebelde, será una transformación que dolerá, pero podrá mostrarse al mundo con menos juicios y menos expectativas si lo aceptan o no, pues dejará de importarle la opinión de los demás (…)”, explicó.

Piscis

“Piscis va a sentir que se quitó una maleta de encima este 2026 porque durante 2025 y 2024 llevaba cargando a Saturno, que se caracteriza por su rigidez y disciplina, algo con lo que no coincide mucho”, indica la especialista.

Por lo tanto, al venir de un camino depurativo, podrá relajarse y sentir que este año será muy liviano y ligero.