Este Año Nuevo Chino 2026 que arrancó el 17 de febrero viene a despertarte y no llega suave porque está bajo la influencia del Caballo de Fuego Yang que simboliza movimiento, coraje y nuevos comienzos. Para que este ciclo sea totalmente positivo para ti es momento de avanzar después de soltar y transformarte. Teniendo en cuenta que el Fuego Yang enciende tu pasión, activa tus proyectos y te impulsa a liderar tu camino, es importante que acciones, te atrevas y, sobre todo, uses la energía a tu favor. Hoy te explico cómo activarla y prepararte para despegar tras el fin de la Serpiente de Madera que se caracterizó por ser un periodo de romper patrones, depuración, sanación y transformación interior.

Lo nuevo que comienza este 2026 con el Año del Caballo de Fuego Yang

Esta será una etapa que impulsa hacia adelante, trae movimiento, coraje y nuevos comienzos. Ana María Balarezo, asesora en Feng Shui, explica en su cuenta de Instagram @anaasesora que “el fuego despierta la pasión por lo que nos mueve de verdad: proyectos, cambios y sueños. No destruye: transforma, invita a soltar miedos, hábitos y vínculos que ya cumplieron su ciclo”.

Frank Mendizábal, médium y tarotista, agrega en su perfil @almasconectadasoficial de la misma red social que “es un periodo ideal para emprender, viajar, tomar decisiones importantes y soltar todo lo que ya no suma a tu vida. El Caballo nos invita a avanzar sin miedo, a confiar en nuestro instinto y a trabajar con disciplina por nuestros sueños (…) no actuar solo por impulso, controlar reacciones emocionales, evitar conflictos innecesario y pensar antes de hablar o cortar vínculos”.

El Año del Caballo de Fuego Yang simboliza velocidad, impulso, valentía y acción directa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Activa tu energía y prepárate para despegar

Este 17 de febrero es el inicio de un nuevo ciclo energético, según la astrología oriental. Aquí es importante armonizar la energía del 2026. Para eso, sigue estas recomendaciones:

Limpiezas energéticas al inicio del Año Chino 2026.

Ritual de intención y propósito.

Conectar con el movimiento (caminar, viajar, crear).

Trabajar el autocontrol emocional.

Canaliza la energía: acción sí, impulsividad no

El Caballo de Fuego Yang empuja a actuar rápido, pero no necesariamente a actuar bien. Para usar esta fuerza a tu favor, es esencial diferenciar entre movimiento estratégico y reacción impulsiva. Antes de dar un paso importante, puedes aplicar una regla sencilla: 24 horas de pausa consciente para revisar si lo que quieres hacer nace de un impulso momentáneo o de una meta clara.

Una forma práctica de canalizar esta energía es trabajar con planes de acción de corto plazo (por ejemplo, metas de 30 o 60 días) que puedas revisar y ajustar rápidamente. El Caballo favorece los avances rápidos, por lo que dividir una meta grande en pequeños tramos te permitirá sentir progreso constante sin perder el control. Cada tramo debe tener una acción concreta, una fecha y un indicador de resultado.

También conviene cuidar tu entorno para reducir distracciones. Al ser un año de alta intensidad, es fácil dispersarse en demasiadas ideas, proyectos y compromisos. Elegir conscientemente tres prioridades principales para 2026 (por ejemplo: finanzas, salud, relaciones) y evaluar cada decisión según si te acerca o no a esas prioridades te ayudará a mantener el foco.

El Año Nuevo Chino 2026 empieza el 17 de febrero y abre el ciclo del Caballo bajo el elemento Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Estrategias prácticas para alinearte con el Año del Caballo de Fuego

Para usar la energía del Caballo de Fuego Yang a tu favor, puedes aplicar algunas estrategias simples en tu día a día:

Definir un objetivo central para el año y escribir tres metas que lo apoyen.

Tomar al menos una decisión que llevas meses postergando, buscando información y apoyo si hace falta.

Aprovechar oportunidades de formación rápida (cursos cortos, talleres) que te sumen habilidades útiles, especialmente en comunicación, liderazgo o finanzas.

Crear rituales de inicio y cierre de mes: revisar lo logrado, lo que no funcionó y lo que ajustarás.

Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2026

El inicio de esta celebración cambia cada año y, en esta ocasión, está programado para el martes 17 de febrero de 2026. Esta fecha coincide con la segunda Luna Nueva posterior al solsticio de invierno y el fenómeno de eclipse solar anular.

La celebración correspondiente al periodo 2026 concluirá oficialmente el 5 de febrero de 2027, tras cumplirse un ciclo festivo que tendrá una duración total de 15 días.

