¿Sabes qué animal eres en el horóscopo chino? Si quieres saberlo por motivo del Año de Caballo de Fuego 2026, primero tienes que mirar tu año de nacimiento y ubicarlo en la lista de 12 animales que se repite cada 12 años: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. ¡Entérate de tu suerte y compatibilidad hoy mismo!

El 17 de febrero marca un punto de transición energética muy fuerte dentro del calendario lunar oriental. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

¿Qué animal soy en el horóscopo chino? Consulta tu signo por año de nacimiento

SIGNOS DEL ZODIACO CHINO AÑO DE NACIMIENTO Ratón (Rata) 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044, 2056, 2068, 2080, ... Búfalo (Buey/Ox) 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045, 2057, 2069, 2081, ... Tigre (Tiger) 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046, 2058, 2070, 2082, ... Conejo (Rabbit) 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047, 2059, 2071, 2083, ... Dragon (Dragon) 1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048, 2060, 2072, 2084, ... Serpiente (Snake) 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049, 2061, 2073, 2085, ... Caballo (Horse) 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050, 2062, 2074, 2086, ... Cabra (Oveja/Sheep) 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051, 2063, 2075, 2087, ... Mono (Monkey) 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052, 2064, 2076, 2088, ... Gallo (Gallina/Rooster) 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053, 2065, 2077, 2089, ... Perro (Dog) 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054, 2066, 2078, 2090, ... Cerdo (Jabalí/Pig) 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055, 2067, 2079, 2091, ...

¿Cómo saber mi signo chino si nací en enero o febrero?

Por ejemplo, si naciste en 1990 o 2002 eres Caballo; si naciste en 1996 o 2008 eres Rata; 1992 o 2004 es Mono, 1994 o 2006 es Perro, y así con cada signo. Ojo con los nacidos en enero o principios de febrero, porque el año nuevo chino cambia de fecha y podrías pertenecer al animal del año anterior; en ese caso necesitas un calculador que pida día, mes y año exactos.

Significado del Año del Caballo de Fuego 2026: Energía de cambio y éxito profesional

En 2026 arranca el año del Caballo el 17 de febrero, y se asocia con velocidad, independencia, confianza y movimiento hacia adelante: es una energía de avanzar, viajar más, cambiar de ambiente y tomar decisiones más valientes de lo normal. Al ser Caballo de Fuego, se le suma fuego interno: pasión, intensidad, ambición y transformaciones rápidas; es un año para iniciativas fuertes, emprender, cambiar de trabajo o ciudad y atreverse a proyectos que antes parecían demasiado grandes. Muchos astrólogos lo describen como un periodo de ritmo acelerado, con más impulso para actuar que para planear, perfecto para dar el salto que llevas tiempo posponiendo si te organizas bien.

Este mes de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego 2026. Por esta razón, aquí te dejo con todas las predicciones en el Año Nuevo Chino. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Predicciones para el signo del Caballo en 2026: Tu año de independencia y nuevos negocios

Si tu signo es Caballo (años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026), este es tu año y la vibra está especialmente enfocada en tu independencia, tu carrera y tus planes grandes. A nivel general, 2026 favorece a quienes se mueven, se forman, migran, lanzan un negocio o cambian de rumbo profesional, algo muy alineado con la experiencia de muchos hispanos en Estados Unidos que están construyendo vida nueva.

El impacto del Caballo de Fuego en los 12 signos: Consejos para avanzar sin saturarse

Para signos más prudentes o caseros (como Buey o Conejo, según sus años respectivos), el reto será no saturarse con tanta prisa y aprender a usar la ola de cambios sin quemarse; esto se deduce de la combinación de un año rápido (Caballo) con un elemento intenso (Fuego), no de un manual único oficial.

En resumen, una vez sepas qué animal eres por tu año de nacimiento, puedes leer el año del Caballo de Fuego como un escenario: cuánto lo disfrutas o lo sufres dependerá de cómo manejas ese empuje extra, algo que ningún horóscopo puede fijar con exactitud científica.