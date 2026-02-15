La llegada del Año Nuevo Chino representa una oportunidad dorada para que renueves tus energías y abras las puertas a la abundancia. Más allá de las celebraciones, la festividad oriental guarda secretos sobre cómo permitir que la prosperidad y el éxito llegue a nuestra vida. Si estás buscando que este nuevo ciclo lunar sea diferente y esté lleno de bendiciones, es importante que conozcas las prácticas tradicionales que transformarán tu entorno. En los siguientes párrafos, te revelaré cuatro acciones fundamentales que marcarán la diferencia en tu destino. No dejes pasar esta oportunidad para que atraigas la buena fortuna.

El nuevo ciclo lunar comenzará este martes 17 de febrero, marcando el inicio de una de las festividades más importantes de Asia. Es fundamental recordar que la fecha del Año Nuevo Chino varía anualmente, ya que se rige por el calendario oriental lunisolar, a diferencia del sistema que utilizamos en Occidente.

En la tradición oriental, se cree que realizando ciertas acciones durante el inicio del Año Nuevo Chino permitiría que una persona acceda a la abundancia, la suerte y otros factores que renuevan la energía. Si eres fiel creyente, entonces, presta atención a lo que te revelaré a continuación.

Para este 2026, el caballo será el animal representativo del Año Nuevo Chino. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

4 consejos que deberás hacer durante el inicio del Año Nuevo Chino

Cenar con la familia completa

Se considera como la cena más relevante del Año Nuevo Chino; este banquete representa la unión de las familias, el tributo a los antepasados y la expresión de buenos deseos para el ciclo lunar que esta comenzando. Es importante que todos los integrantes de tu familia estén presentes y la mesa cuente con una gran variedad de platos de comida.

Comer alimentos que traen buena suerte

Durante el inicio de este nuevo ciclo lunar, es crucial comer alimentos simbólicos para atraer suerte, abundancia, salud y armonía familiar. Te recomiendo que te orientes por los dumplings, rollitos de primavera, pescado entero, fideos largos y nián gāo.

Uno de las acciones clave que deberás realizar durante el Año Nuevo Chino es cenar con toda la familia completa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Quedarse despierto hasta tarde en la víspera del Año Nuevo Chino

Esta tradición se conoce como shòusuì y es una forma de proteger a tu familia, honrar a tus padres y dar la bienvenida con buena suerte al Año Nuevo Chino. Según la cultura oriental, cuando las luces de tu hogar permanecen encendidas toda la noche simboliza la esperanza, prosperidad y la entrada de un año “emergente”; además de ahuyentar a espíritus malignos o mala suerte.

Tener una bandeja de unión

Estos recipientes de colores rojos y dorados tienes que colocarlos en lugares visibles (sala o comedor) y tienen que estar rellenados con diferentes frutas, frutos secos o snacks. Suele representar la unión familiar, la armonía y los buenos deseos.

