Una excelente noticia llega para las familias de Illinois. Del 14 al 17 de septiembre, los residentes del estado mencionado podrán acceder a alimentos gratis; una iniciativa que permitirá reducir los gastos que presentan los hogares cada mes. Si te interesa acceder a este beneficio o conoces a alguien que requiere de este apoyo, te invito a leer este artículo informativo para que tengas conocimiento sobre los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.
En las jornadas indicadas, cientas de despensas abrirán sus puertas para que las familias se acerquen y reciban distintos productos nutritivos. De esta manera, pretende aliviar el principal gasto de los hogares que son los alimentos diarios o semanales.
Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, pastas, entre otras opciones nutritivas. Incluso, no se descarta la posibilidad de que estos puntos de distribución repartan comida caliente o artículos de aseo personal.
Eso sí, lo ideal es que presentes alguna credencial o identificación que acredite que resides en alguno de los condados de Illinois. El propósito es demostrar que eres residente del estado mencionado.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 14 al 17 de septiembre
- Lunes 14 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|West Mark Food Pantry
|1420 W. Moss, Peoria, IL 61606
|9 a 11 a.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Rock River Valley Food Pantry Rockton
|421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102
|1 a 4 p.m.
- Martes 15 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Chicago Temple Corps Community Center
|1 N Ogden Ave., Chicago, IL 60607
|10 a.m. a 12 p.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Cornucopia Food Pantry
|402 Market Street, Rockford, IL 61107
|9 a 11 a.m.
|Rock River Valley Food Pantry Rockton
|421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102
|1 a 4 p.m.
- Miércoles 16 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Rock River Valley Food Pantry Rockton
|421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102
|1 a 4 p.m.
- Jueves 17 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Cornucopia Food Pantry
|402 Market Street, Rockford, IL 61107
|9 a 11 a.m.
|Rock River Valley Food Pantry Rockton
|421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102
|1 a 4 p.m.
¿Las despensas reveladas te quedan lejanas? En ese sentido, te aconsejo que realizas la consulta en el buscador de Northern Illinois Food Bank. Con solo introducir tu dirección, código postal o ciudad, el sistema te arrojará las opciones más favorables a tu ubicación.
Toma en cuenta la información, pues debes acudir antes del horario señalado, ya que hay una gran posibilidad que se registren colas en estos establecimientos.