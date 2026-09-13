Una excelente noticia llega para las familias de Illinois. Del 14 al 17 de septiembre, los residentes del estado mencionado podrán acceder a alimentos gratis; una iniciativa que permitirá reducir los gastos que presentan los hogares cada mes. Si te interesa acceder a este beneficio o conoces a alguien que requiere de este apoyo, te invito a leer este artículo informativo para que tengas conocimiento sobre los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.

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En las jornadas indicadas, cientas de despensas abrirán sus puertas para que las familias se acerquen y reciban distintos productos nutritivos. De esta manera, pretende aliviar el principal gasto de los hogares que son los alimentos diarios o semanales.

Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, pastas, entre otras opciones nutritivas. Incluso, no se descarta la posibilidad de que estos puntos de distribución repartan comida caliente o artículos de aseo personal.

Eso sí, lo ideal es que presentes alguna credencial o identificación que acredite que resides en alguno de los condados de Illinois. El propósito es demostrar que eres residente del estado mencionado.

Es posible que cada despensa reciba alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 14 al 17 de septiembre

Lunes 14 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Salvation Army Family Services 417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.

1 a 4 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. West Mark Food Pantry 1420 W. Moss, Peoria, IL 61606 9 a 11 a.m. East Peoria Food Pantry 154 E Washington, East Peoria, IL 61611 1 a 3 p.m. Rock River Valley Food Pantry Rockton 421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102 1 a 4 p.m.

Martes 15 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chicago Lights 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Meals Ministry 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 11:30 a.m. a 1 p.m. Chicago Temple Corps Community Center 1 N Ogden Ave., Chicago, IL 60607 10 a.m. a 12 p.m. Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 9 a.m. a 12 p.m. Salvation Army Family Services 417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

1 a 4 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. Cornucopia Food Pantry 402 Market Street, Rockford, IL 61107 9 a 11 a.m. Rock River Valley Food Pantry Rockton 421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102 1 a 4 p.m.

Miércoles 16 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chicago Lights 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Meals Ministry 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 11:30 a.m. a 1 p.m. Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 9 a.m. a 12 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. Rock River Valley Food Pantry Rockton 421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102 1 a 4 p.m.

Jueves 17 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chicago Lights 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Meals Ministry 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 11:30 a.m. a 1 p.m. Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 9 a.m. a 12 p.m. Salvation Army Family Services 417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

1 a 4 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. Cornucopia Food Pantry 402 Market Street, Rockford, IL 61107 9 a 11 a.m. Rock River Valley Food Pantry Rockton 421 S. Rockton Avenue, Rockford, IL 61102 1 a 4 p.m.

Esta ayuda beneficiará a cientas de familias que residen en el estado de Illinois. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Las despensas reveladas te quedan lejanas? En ese sentido, te aconsejo que realizas la consulta en el buscador de Northern Illinois Food Bank . Con solo introducir tu dirección, código postal o ciudad, el sistema te arrojará las opciones más favorables a tu ubicación.

Toma en cuenta la información, pues debes acudir antes del horario señalado, ya que hay una gran posibilidad que se registren colas en estos establecimientos.