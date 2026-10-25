En tiempos recientes, son pocas personas que toman el riesgo de dejar su zona de confort, pues no desean perder su estabilidad o les aterra la idea de lo que ofrece esas nuevas aventuras. Pese a ello, existen casos específicos que afrontan esas situaciones incómodas. ¿Te identificas al respecto? En ese sentido, te interesará descubrir qué dice los especialistas en psicología .

No todos tienen la costumbre de comer solo en un restaurante o viajar por su propia cuenta hacia un pueblo desconocido. No suele ser común, pues la mayoría prefiere realizarlo en compañía, ya que somos seres que necesitamos de la interacción.

Pese a ello, los profesionales de psicología afirman que esta práctica suele ser completamente beneficiosa. En ese sentido, recomiendan realizarlo de vez en cuando.

Muchas personas no tienen la valentía de realizar un viaje sin la compañía de alguien. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / AESTRAFU

Qué dice la psicología de las personas que acostumbran a realizar actividades incómodas

Es importante resaltar que mantenerte en la comodidad no suele ser brindar resultados positivos. Se trata de una “seguridad disfrazada”, pues puedes estar desperdiciando oportunidades o vivencias que limitan tu crecimiento personal.

En ese sentido, la psicóloga Gema Sánchez Cuevas explica en La Mente es Maravillosa que una persona acostumbrada a realizar actividades incómodas ha construido una propia identidad. Para un mejor entendimiento, realizar cosas que te generan incomodidad te permitirán conocer rasgos o virtudes que quizás desconocías.

Entonces, pudiste haber imaginado que comer solo en un restaurante ante la presencia de los demás puede ser rochoso o que te criticarán por no contar con vínculos, pero esa visión puede cambiar cuando lo realices; quizás te sientas más cómodo contigo y disfrutar de un plato sin tener que aparentar algo.

Hacer actividades que generan incomodad ayudan a forjar una propia identidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La psicóloga citada también resalta que estas personas gestionan adecuadamente sus emociones. Afrontar una situación incómoda no suele ser fácil, ya que se despierta la sensación de vergüenza o nervios, pero si se las regulariza correctamente, la experiencia puede ser enriquecedora.

No debes olvidarse que estos seres también han logrado fortalecer su tolerancia hacia al malestar. Arriesgarte hacia algo incómodo no suele ser llamativo; en ese caso, algunos lo evitan, mientras que otros prefieren vivir esa experiencia y rescatar lo positivo.

Entonces, si esta práctica se realiza frecuentemente, se puede decir que se pierde ese “temor” de lo que supuestamente provoca la incomodidad.

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