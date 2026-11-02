Cada día, nos damos el tiempo para pararnos cerca a la ventana de nuestra sala o habitación, y contemplar la vista que ofrece. En un principio, creerás que es un método confiable para combatir el sufrimiento, pero los especialistas en psicología tienen una perspectiva distinta que te interesará conocer. Para que sepas qué dice la ciencia sobre este comportamiento, te invito a seguir leyendo este artículo.

Se trata de un pasatiempo preferido por millones de personas en el mundo, ya que, en cuestión de segundos, ofrece tranquilidad; además de una excelente vista de lo que ocurre en el interior.

Pero, ¿solo trae puntos positivos o existe algo negativo que se necesita saber de este pasatiempo? Tras años de estudios, los profesionales de salud mental tienen respuestas claras al respecto.

Algunos consideran que mirar por la ventana les genera tranquilidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / ANDREW MILAS

Qué dice la psicología de las personas que miran por la ventana

Los psicólogos afirman que esta práctica suele ser beneficiosa para cualquier ser humano, especialmente si está pasando por situaciones de estrés; basta con solo apreciar lo que ocurre en el exterior para que esas preocupaciones desaparezcan aunque sea por un momento.

Para complementar lo anteriormente indicado, la psicóloga Olga Albaladejo explicó a CuerpoMente que nuestra mente necesida “momentos para recordar, imaginar, asociar y, algunas veces, sencillamente descansar de la obligación de responder”.

Entonces, esto se puede entender que quien realiza esta acción puede presentar rasgos introspectivos, ya que se brinda una cierta cantidad de minutos para analizar lo que ocurre en su interior.

“Estos periodos de atención interna pueden ayudarnos a relacionar lo que vivimos con lo que sabemos, con lo que sentimos y con la persona que queremos ser. No estamos haciendo nada hacia afuera, pero podemos estar haciendo mucho hacia dentro”, añadió la profesional.

Gran parte de estas personas acostumbradas a esta acción presentan rasgos introspectivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Desde otra perspectiva, MDPI Sustainability resaltó que estas práctica permite a las personas reducir el malestar ansioso que presentan. Es así que recuperan la serenidad ante las emociones intensas que perciben.

Con lo señalado, no tiene por qué considerarse un hábito negativo, ya que resalta varios beneficios, pero eso sí, sus práctica constante sí puede afectar tu ritmo de vida. Quedarte atrapado en tus pensamientos por varios minutos te retrasaría de tus responsabilidades y afecta tu estado emocional.

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