La cocina puede ser mucho más que el lugar donde se preparan los alimentos. Según diversos especialistas en psicología , el acto de hacer una comida cada día puede significar como una herramienta para ordenar el caos emocional que existe en nuestro interior, pero no es lo único. Si te interesa conocer más detalles al respecto, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

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Preparar la comida diaria para uno mismo o para la familia es una costumbre que puede nacer de la pasión por la cocina o del simple deber cotidiano. En ese sentido, los psicólogos han investigado qué rasgos psicológicos presentan estas personas que asumen esta responsabilidad.

Hay personas que tienen la costumbre de cocinar todos los días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / taras_chaban

Qué dice la psicología sobre las personas que cocinan todos los días

En un artículo redactado para Psychology Today , Robert Castellano, integrante de la Junta Directiva de la Filial del Centro-Norte de Pensilvania de la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental (NAMI, por sus siglas en inglés), explica que este hábito puede funcionar como una práctica informal de atención plena.

Esto suele tener un efecto positivo para aquellas personas que tienen dificultades para regular sus emociones. Según el especialista, cuando involucran al preparar un plato de comida, se enfocan en el presente y se olvidan de los pensamientos negativos repetitivos.

En términos simples, cocinar ayuda a regular ese “caos emocional”. Entonces, cuando se realiza de manera frecuente, la persona puede gestionar con mayor certeza lo que está sintiendo en su interior.

Los psicólogos afirman que esta práctica suele mejorar el estado de ánimo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por su parte, Nicole Farmen, psicóloga e investigadora del Intramural Research Program (NIH) , señala que este tipo de personas se caracterizan por ser estructuradas y planificadoras. Como se sabe, preparar una comida en específica requiere de pasos y, en caso de tener éxito, suele mejorar el estado de ánimo

Castellano también añade que la cocina permite que los individuos tengan mayor autoeficacia; es decir, contar con la seguridad necesaria para realizar cualquier tarea, pues son consciente que podrán obtener un resultado favorable.

“Con el tiempo, los éxitos repetidos en la cocina pueden generalizarse en sentimientos más amplios de confianza y capacidad, contribuyendo a mejorar la salud mental en general”, dijo.

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