Ella solo quería disfrutar de un show de su artista favorito y no pensó que se volvería viral. Uno de los más grandes deseos de todo fan es poder ver a su cantante favorito sobre el escenario y soñar con que este le toque la mano, cruce alguna mirada o hasta acepte tomarse un selfie, pero muy pocos son los que tienen la suerte de poder tocarlo, abrazarlo y hasta ‘perrear’. Esta es la historia de Dorca Rivera, una mujer de la tercera edad que no se perdió por nada del mundo el paso de Bad Bunny por Puerto Rico como parte de su residencia “No Me Quiero Ir De Aquí”. Ella captó su atención y vivió un inolvidable momento que la hecho convertirse en la envidia de más de uno.

Todo ocurrió el sábado 19 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot (conocido como ‘El Choli’) cuando la mujer llegó al recinto acompañada de su nieta, Idaishka Rosado Colón. “Estábamos en el concierto, en arena, pasándola bien, mucha gente, cantando las canciones y, de momento, vi que la seguridad me cogió (me cargó)”, contó en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo donde fue contactada para una entrevista virtual.

Y es que la señora Dorca llamó la atención por lo bien que la estaba pasando. “De momento, vimos como JJ Barea (José Juan Barea) señala a abuela y yo (le dije) ´Abuela, te fuiste, prepárate que eres tú´. Abuela estaba en shock, estaba pasma´”, agregó la nieta.

Bad Bunny recibió a abuelita en el escenario de su concierto y se robó el show. (Foto: @edgardomedina / TikTok)

Abuela “encendió el party” en concierto de Bad Bunny

Con vaso en mano y vestida de blanco, la mujer fue ayudada por Bad Bunny para subir a la tarima donde hay instalada una casa de tamaño real, la cual usa para interpretar algunas canciones y que también albergó a Ricky Martin y sus hijos en las últimas horas.

Ahí fue la encargada de pronunciar la frase “Acho, PR es otra cosa”, con la que el intérprete abre el tema “Voy a llevarte pa´ PR” y aseguró que eso la hizo sentir “muchas hormiguitas por todo el cuerpo”.

Dorca Rivera afirmó emocionada que “empezamos a bailar, perreamos” y que minutos antes el trapero le dijo: “¿Usted está aquí para prender el party? En qué lio te metieron, yo no sé. Fueron ellos, no fui yo", para señalar al baloncelista José Juan Barea quien fue quien pidió que la subieran al escenario.

La mujer también fue catalogada por Bad Bunny como “la señora del flow y el piquete” y aseguró que bailó y hasta se tomó un whiskey en el escenario afirmando que el cantante “huele rico”.

Dorca Rivera y su nieta fueron entrevistas en el programa 'Hoy Día' de Telemundo tras volverse viral por subir al escenario junto a Bad Bunny. (Foto: @hoydia / YouTube)

Las críticas por subir al escenario con Bad Bunny

La reacción del público no se hizo esperar, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos y auténticos de la noche. La mujer terminó en el área del DJ bailando y disfrutando con los demás asistentes.

Si bien esto le trajo un ‘golpe de fama’ porque hasta en la panadería cerca a su casa le hicieron comentarios por su video viral, también están los “haters” que criticaron su participación por ser una adulta mayor: “Cada cual tiene su forma de pensar, pero yo diría que no critiquen, que se den la oportunidad de conocer y de compartir con personas que no sean de la misma edad de nosotros”.

Residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ en Puerto Rico

El viernes 11 de julio, Bad Bunny inició su residencia histórica en Puerto Rico. Durará dos meses y tiene pactadas un total de 30 fechas hasta el 14 de septiembre. Las primeras nueve están reservadas exclusivamente para residentes locales y es el preámbulo de una gira mundial que llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum, ‘Debí Tirar Más Fotos’, un reivindicativo homenaje a su isla natal que fusiona reguetón y trap con ritmos autóctonos como la salsa y la plena.

Un detalle importante es que el repertorio puede cambiar cada noche y hay artistas especiales invitados como LeBron James quien estuvo el primer día y hasta bailó una parte de la canción ‘Tití me preguntó’. En la segunda fecha participó RaiNao, interpretando ‘Perfumito nuevo’, y Jhayco, con el que interpretó ‘Dákiti’ y el domingo sorprendió con Jowell & Randy y cantaron ‘Safaera’.

