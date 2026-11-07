Nueva York mantiene abierta una convocatoria para quienes buscan ingresos adicionales durante el invierno: el programa de paleadores de emergencia ofrece US$30 por hora, con una tarifa de US$45 después de superar las primeras 40 horas semanales. Las tareas incluyen despejar paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y escaleras públicas, puntos esenciales para los vecinos que salen hacia sus empleos, acompañan a sus hijos a la escuela o realizan compras en el barrio. Hay opciones de inscripción presencial en Manhattan, el Bronx y Queens. Antes de presentar los documentos, conviene tener clara una condición: se trata de una contratación temporal, sin turnos diarios garantizados y sujeta a las necesidades municipales después de las nevadas.

La iniciativa Emergency Snow Shovelers está a cargo del Departamento de Sanidad (DSNY). La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció un incremento salarial y facilidades para incorporar personal antes de las próximas tormentas. Quienes completen su registro antes del 30 de noviembre de 2026 podrán acceder a una orientación remunerada en diciembre y al procesamiento acelerado de sus pagos.

Todos los años, la ciudad de Nueva York necesita paleadores (Foto: AFP)

¿CUÁNTO PAGA NUEVA YORK POR RETIRAR NIEVE?

La remuneración inicial es de US$30 por hora. Una vez completadas las primeras 40 horas semanales, las adicionales se pagan a US$45. Por lo tanto, la cifra más alta corresponde exclusivamente al sobretiempo, no al salario desde el primer turno.

Concepto Pago por hora Primeras 40 horas trabajadas en la semana US$30 Tiempo adicional después de ese umbral US$45

El anuncio de la alcaldía señala que las tarifas anteriores eran de US$19,14 y US$28,71, respectivamente. Con este ajuste, el gobierno municipal busca reforzar su capacidad de respuesta durante el invierno.

La modalidad es temporal y por jornada. Registrarse no asegura una cantidad fija de turnos ni permite dar por hecho que se alcanzará el mínimo necesario para cobrar la tarifa superior.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA TRABAJAR COMO PALEADOR?

El DSNY establece tres condiciones principales para participar:

Tener al menos 18 años.

Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Poseer capacidad física para realizar labores manuales pesadas bajo condiciones invernales adversas.

La lista oficial no exige experiencia previa. Sin embargo, los aspirantes deben estar preparados para afrontar tareas exigentes al aire libre, con exposición al frío, la nieve y el hielo.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR DURANTE LA INSCRIPCIÓN?

Antes de acudir a una sede, reúne la documentación solicitada y comprueba que tus datos de contacto sean correctos. La tarjeta del Seguro Social debe ser original; no se aceptan fotografías ni copias.

Documento o información Condición Número de teléfono Válido Correo electrónico Válido Tarjeta del Seguro Social Original Documentación para acreditar autorización de empleo Original y vigente, conforme a la lista de documentos aceptables del formulario I-9 Formulario W-4 Opcional; llevarlo completado puede agilizar el registro Formulario IT-2014 Opcional; presentarlo lleno puede facilitar el trámite

El W-4 corresponde a las retenciones de impuestos federales; el IT-2014, a las del estado de Nueva York. La página de inscripción del DSNY identifica ambos formularios como opcionales.

¿CÓMO INSCRIBIRTE EN EL PROGRAMA DE PALEADORES DE NYC?

Existen dos alternativas presenciales: acudir al Jobs NYC Center de Manhattan o participar en una jornada comunitaria. La reserva por internet permite seleccionar un horario para estos eventos, pero no reemplaza la entrega de los documentos requeridos.

1. Acudir al Jobs NYC Center

El centro recibe a los interesados sin cita previa. Estos son los datos de atención:

Dirección: 2 Lafayette Street, Manhattan, NY 10007.

Días: de lunes a jueves, excepto feriados.

Horario: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Modalidad: presencial, por orden de llegada.

2. Participar en una jornada comunitaria

El calendario de noviembre incluye sedes en tres boroughs o distritos: Manhattan, el Bronx y Queens. Esta distribución ofrece alternativas para quienes prefieren completar el trámite cerca de sus recorridos habituales.

Fecha de 2026 Lugar y dirección Horario Sábado 7 de noviembre Lehman High School, 3000 E Tremont Avenue, Bronx, NY 10461 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábado 14 de noviembre Oficina de la asambleísta Larinda Hooks, 104-20 Northern Boulevard, Queens, NY 11368 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Jueves 19 de noviembre Sede del DSNY, 125 Worth Street, auditorio del segundo piso, Manhattan, NY 10013 12:00 p. m. a 4:00 p. m. Sábado 21 de noviembre PS 153, 1750 Amsterdam Avenue, Manhattan, NY 10031 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Lunes 30 de noviembre Sede del DSNY, 125 Worth Street, auditorio del segundo piso, Manhattan, NY 10013 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

Para asegurar un espacio de atención, los aspirantes pueden reservar mediante el formulario oficial disponible en el portal del DSNY. También se admiten personas sin cita, aunque en ese caso no se garantiza disponibilidad.

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBEN QUIENES SE REGISTREN ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE?

La ciudad anunció dos incentivos para las personas que completen su inscripción antes del 30 de noviembre de 2026:

Orientación remunerada de cuatro horas durante diciembre.

Procesamiento acelerado del salario, con el objetivo de entregar el cheque dentro de las dos semanas posteriores a las labores realizadas.

Aunque existe una jornada programada para el último día de ese mes, la condición publicada exige terminar el registro antes de dicha fecha. Por eso, no conviene asumir que acudir el lunes 30 permite acceder a estos beneficios.

El plazo de pago se presenta como una meta administrativa, no como una garantía incondicional. Tampoco implica que los participantes comenzarán sus labores inmediatamente después de entregar la documentación.

El pasado invierno en Nueva York dejó varias pulgadas de nieve, refrendando la importancia de los paleadores (Foto: AFP)

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE COMPLETAR EL REGISTRO?

La confirmación oficial llegará por correo electrónico aproximadamente tres semanas después del evento de inscripción. Posteriormente, se asignará un garaje del DSNY según las necesidades operativas y las tres preferencias de ubicación indicadas por cada aspirante.

Los avisos de turno se enviarán por teléfono o email. Al presentarse, los convocados deberán cumplir estas indicaciones:

Mostrar la confirmación del registro, impresa o desde un dispositivo.

Estar en condiciones de realizar tareas manuales pesadas.

Llevar ropa propia adecuada para soportar el clima invernal.

¿QUÉ TAREAS REALIZAN LOS PALEADORES DURANTE LAS NEVADAS?

El personal temporal ayuda a retirar nieve y hielo de distintos espacios públicos. Sus principales áreas de intervención incluyen:

Paradas de autobús.

Cruces peatonales.

Hidrantes contra incendios.

Escaleras públicas y calles con escalones.

Estas labores facilitan los desplazamientos cotidianos, desde llegar al bus hasta atravesar una intersección. También permiten recuperar accesos que quedan obstruidos después de una tormenta.

Según el balance municipal, más de 7.800 neoyorquinos participaron en el programa durante el invierno anterior. Junto con los equipos habituales del DSNY, contribuyeron a despejar 135.000 cruces peatonales, 34.000 paradas de autobús y 29.000 hidrantes.