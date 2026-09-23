Si trabajas en Florida, toma nota: a partir del 30 de septiembre de 2026 entrará en vigor un nuevo aumento del salario mínimo estatal. La medida impactará a miles de trabajadores y obligará a los empleadores a actualizar sus pagos por hora. El cambio también contempla reglas específicas para quienes reciben propinas. ¿A quiénes les corresponde el ajuste, cuáles serán las nuevas tarifas y cuánto deberán recibir los empleados con propinas? En esta nota te explicamos lo que debes saber.

Florida sube el salario mínimo por última vez bajo la Enmienda 2 (Foto: AFP)

AUMENTA EL SALARIO MÍNIMO ESTATAL EN FLORIDA DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE

Desde el 30 de septiembre, la mayoría de los empleados cubiertos por el salario mínimo estatal de Florida deberán recibir al menos US$15 por hora.

¿A quiénes les corresponde recibir US$15?

La nueva tarifa aplica a la mayoría de los trabajadores no exentos de Florida que no reciben propinas, incluidos empleados por hora de sectores como comercio minorista, restaurantes —si no tienen un puesto con propinas—, hoteles, limpieza, cuidado personal, servicios, construcción y otras actividades privadas.

No se trata de un aumento exclusivo para un sector: es el salario mínimo estatal general. Por ello, todo empleador sujeto a la norma debe pagar como mínimo US$15 por cada hora trabajada desde esa fecha, salvo que una excepción legal específica aplique al puesto o empleador. El cambio eleva en US$1 la tarifa que estaba vigente hasta el 29 de septiembre: US$14 por hora.

Nuevas tarifas

Tipo de empleado Hasta el 29 de septiembre de 2026 Desde el 30 de septiembre de 2026 Empleado sin propinas US$14.00 por hora US$15.00 por hora Empleado con propinas elegible US$10.98 por hora, más propinas US$11.98 por hora, más propinas Crédito máximo por propinas US$3.02 por hora US$3.02 por hora Mínimo total que debe alcanzar el empleado con propinas US$14.00 por hora US$15.00 por hora

¿Y para trabajadores con propina?

El empleador puede contabilizar hasta US$3.02 por hora en propinas para completar el mínimo aplicable. Pero si las propinas del trabajador no alcanzan para que el total de su pago llegue a US$15 por hora, el empleador debe cubrir la diferencia.

Por ejemplo: si una mesera recibe US$11.98 por hora de su empleador y solo obtiene US$1 en propinas durante una hora de trabajo, suma US$12.98. En ese caso, el empleador tendría que añadir US$2.02 para garantizar el mínimo de US$15 por esa hora.

En conclusión: para trabajadores con propinas, US$11.98 es el mínimo de pago directo del empleador; no significa que el empleado pueda terminar con menos de US$15 por hora al sumar el salario y las propinas elegibles.

¿Por qué subió el salario mínimo estatal de Florida?

El incremento es el último escalón de la Enmienda 2, aprobada por los votantes de Florida en noviembre de 2020. La medida elevó el salario mínimo gradualmente en US$1 cada 30 de septiembre, desde US$10 en 2021 hasta alcanzar US$15 en 2026.

Por lo tanto, a partir de 2027, la tarifa estatal dejará de subir automáticamente US$1 al año y pasará a ajustarse anualmente conforme a la inflación.

Puntos que debes tomar en cuenta

La fecha efectiva es el 30 de septiembre de 2026, no el 1 de enero de 2027; por tanto, las horas trabajadas desde esa fecha deben pagarse con la nueva tarifa.

Es importante precisar que US$15 es un piso estatal, no un tope. Por lo tanto, un empleador puede pagar más, y un acuerdo colectivo o una ordenanza local puede establecer mejores condiciones.

El Estado exige que los empleadores exhiban el aviso oficial de salario mínimo en un lugar visible para los trabajadores.

La tarifa para empleados con propinas subirá a US$11.98 por hora pagados directamente por el empleador. Las propinas pueden contar por hasta US$3.02 por hora para completar el mínimo estatal de US$15 (Foto: Freepik)