Después de cinco años de haber formado parte de “Supervivientes”, Fani Carbajo regresa a la temporada “All Stars 2025” para demostrar qué tan preparada está y si puede resistir al reality más extremo de la televisión española. Si bien, es conocida por ser muy polémica, no todos saben de ella; por esa razón, te doy a conocer quién es.

“Yo ya fui concursante de ‘Supervivientes’ en 2020, pero [ahora] vengo con muchísimas más ganas, más preparada y lo voy a dar todo, así que espero que me apoyéis y que me conozcáis un poquito más. Nos vemos en Honduras”, dijo en su video de presentación.

1. DATOS PERSONALES DE FANI CARBAJO

Nombre completo: Estefanía Carbajo

Estefanía Carbajo Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 3 de julio

3 de julio Año de nacimiento: 1984

1984 Edad: 41 años

41 años Instagram: @fanicarbaj

2. ¿QUIÉN ES FANI CARBAJO?

Fani Carbajo es una influencer española muy polémica, ya que a la hora de hablar de otras celebridades no tiene miedo de expresarse. Asimismo, se caracteriza por ser muy sincera con sus seguidores, a quienes les cuenta detalles de su vida y les cuenta si atraviesa momentos complicados.

3. SALTÓ A LA FAMA CON “LA ISLA DE LAS TENTACIONES”

Ella saltó a la fama cuando formó parte de la primera temporada de “La isla de las tentaciones” (2020) junto a su entonces pareja Christofer Guzmán. En este reality, los dos fueron protagonistas de uno de los momentos más icónicos de la historia del programa cuando su novio corrió por la playa gritando “¡Estefanía!” tras enterarse que le había sido infiel con Rubén Sánchez, uno de los solteros tentadores. La relación se terminó en la hoguera, pero cuano ella quiso irse con su tentador, este la rechazó.

4. SU PASO POR “SUPERVIVIENTES 2020”

Ni bien salió de “La isla de las tentaciones”, Carbajo fue convocada para “Supervivientes 2020”, programa en el que permaneció 56 días y se convirtió en la sexta expulsada. Aquella edición la ganó Jorge Pérez.

5. ¿EN QUÉ TRABAJA?

Fani Carbajo no solamente se dedica a las redes sociales, ella también se desempeña en otra labor. “Mi trabajo, más allá de las redes sociales, consiste ahora mismo en organizar eventos con influencers o gente que trabaje en televisión y que las empresas quieran en un evento que vayan a organizar. La empresa se pone en contacto conmigo y me dicen: ‘Necesito 15 personas, diez de ellas que sean de ‘La isla de las tentaciones’, y cinco de ‘Gran Hermano’. ¿Yo qué hago? Me pongo a buscar a gente que tenga buenas estadísticas, que puedan generar el interés que el empresario quiere en redes sociales”, dio a conocer en su canal “A pesar de todo”, disponible en Mediaset Infinity.

6. ¿FANI CARBAJO TIENE PAREJA?

Sí. Fani Carbajo tiene pareja. Se trata de Fran Benito, quien es su menor por 13 años, aunque eso no ha sido impedimento para que formen una familia, pues tienen una hija a la que llamaron Victoria, quien nació el 8 de septiembre de 2024.

7. ¿TIENE MÁS HIJOS?

Sí. Carbajo tiene en total dos hijos: Emilio, quien llegó a este mundo en abril de 2008, fruto de una relación de la que no habla mucho, y su pequeña Victoria.

8. ELLA ESTUVO CASADA

Fani se casó en junio de 2022 con Christofer Guzmán, con quien se reconcilió tras el bochornoso incidente que tuvieron en “La isla de las tentaciones”, pero su matrimonio no duró mucho, pues se divorciaron al año siguiente.

