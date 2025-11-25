Asar un pavo grande para Thanksgiving, o para una cena de Navidad con familia numerosa, puede sentirse como una misión épica incluso para cocineros experimentados. Entre descongelarlo a tiempo, calcular cuánto rinde por persona y coordinar el resto del menú, el ave principal suele convertirse en el mayor desafío del día. Pero hay una técnica sencilla que puede cambiarlo todo: asar el pavo al revés.
A continuación te explico por qué funciona, cómo hacerlo paso a paso y qué ingredientes necesitas. Es más fácil de lo que parece, y el resultado es un pavo jugoso, tierno y con piel crujiente.
¿Por qué asar el pavo al revés?
La solución es tan literal como efectiva: darle la vuelta al pavo. Cuando asas el pavo con la pechuga hacia abajo, ocurre algo clave:
- Adiós carne seca: la pechuga queda protegida del calor directo del horno.
- Cocción más rápida: las porciones de carne oscura (muslos y piernas) quedan arriba y se cocinan más rápido.
- Cero necesidad de rociar jugo: mientras se asa, la grasa y los jugos bajan hacia la pechuga, bañándola lentamente.
En resumen: un pavo más jugoso, más parejo y sin complicaciones.
Cómo asar un pavo al revés (paso a paso)
La técnica es prácticamente igual a una receta tradicional, pero con un pequeño giro:
1. Descongela y prepara el pavo
- Asegúrate de que esté completamente descongelado (24 horas por cada 2,2 kg / 5 lb).
- Quita el cuello y las menudencias.
- Sazona generosamente con sal.
- Si quieres perfumar la casa, coloca en la cavidad una cebolla, una manzana y hierbas frescas como tomillo y romero.
2. Colócalo al revés
Pon el pavo con la pechuga hacia abajo sobre una rejilla para asar dentro de una bandeja.
3. Empieza fuerte, termina lento
- Horno a 400°F (204°C) por 30 minutos para dorar.
- Luego baja a 325°F (163°C) y continúa el tiempo restante.
- Calcula 13 minutos por libra (aprox. 28 min por kilo).
4. Controla la temperatura
Usa un termómetro de lectura instantánea:
- Muslos: 165°F (74°C)
- Pechuga: 160°F (71°C)
5. Deja reposar
Antes de cortar, deja el pavo reposar 20 a 25 minutos para que los jugos se redistribuyan.
6. Truco para piel ultra crujiente
Cuando ya esté cocido y haya reposado, voltéalo con la pechuga hacia arriba y dale un golpe de broiler (gratinar) hasta que la piel quede dorada y crujiente.
Cómo servir un pavo asado al revés
- Pasa el pavo (aún en la rejilla) a una tabla grande.
- Si sigue boca abajo, retira primero los muslos, luego voltea y continúa con la pechuga.
- Aprovecha los jugos de la bandeja para hacer una gravy espectacular.
Ingredientes
- 1 cebolla amarilla mediana
- 1 manzana pequeña
- 1 pavo de 12 a 15 libras
- 3 cucharadas de sal kosher
- ¾ cucharadita de pimienta negra
- 6 ramitas de tomillo fresco
- 4 ramitas de romero fresco
Utensilios necesarios
- Cucharas y tazas medidoras
- Cuchillo de chef
- Tabla de cortar
- Bandeja de asado
- Rejilla para asar
- Hilo de cocina (opcional)
- Termómetro de lectura instantánea
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!