Asar un pavo grande para Thanksgiving, o para una cena de Navidad con familia numerosa, puede sentirse como una misión épica incluso para cocineros experimentados. Entre descongelarlo a tiempo, calcular cuánto rinde por persona y coordinar el resto del menú, el ave principal suele convertirse en el mayor desafío del día. Pero hay una técnica sencilla que puede cambiarlo todo: asar el pavo al revés.

A continuación te explico por qué funciona, cómo hacerlo paso a paso y qué ingredientes necesitas. Es más fácil de lo que parece, y el resultado es un pavo jugoso, tierno y con piel crujiente.

¿Por qué asar el pavo al revés?

La solución es tan literal como efectiva: darle la vuelta al pavo. Cuando asas el pavo con la pechuga hacia abajo, ocurre algo clave:

Adiós carne seca: la pechuga queda protegida del calor directo del horno.

la pechuga queda protegida del calor directo del horno. Cocción más rápida: las porciones de carne oscura (muslos y piernas) quedan arriba y se cocinan más rápido.

las porciones de carne oscura (muslos y piernas) quedan arriba y se cocinan más rápido. Cero necesidad de rociar jugo: mientras se asa, la grasa y los jugos bajan hacia la pechuga, bañándola lentamente.

En resumen: un pavo más jugoso, más parejo y sin complicaciones.

El secreto para un pavo perfecto es asar lentamente y controlar la temperatura durante Thanksgiving. | Crédito: Freepik

Cómo asar un pavo al revés (paso a paso)

La técnica es prácticamente igual a una receta tradicional, pero con un pequeño giro:

1. Descongela y prepara el pavo

Asegúrate de que esté completamente descongelado (24 horas por cada 2,2 kg / 5 lb).

Quita el cuello y las menudencias.

Sazona generosamente con sal.

Si quieres perfumar la casa, coloca en la cavidad una cebolla, una manzana y hierbas frescas como tomillo y romero.

2. Colócalo al revés

Pon el pavo con la pechuga hacia abajo sobre una rejilla para asar dentro de una bandeja.

3. Empieza fuerte, termina lento

Horno a 400°F (204°C) por 30 minutos para dorar.

por para dorar. Luego baja a 325°F (163°C) y continúa el tiempo restante.

y continúa el tiempo restante. Calcula 13 minutos por libra (aprox. 28 min por kilo).

4. Controla la temperatura

Usa un termómetro de lectura instantánea:

Muslos: 165°F (74°C)

Pechuga: 160°F (71°C)

5. Deja reposar

Antes de cortar, deja el pavo reposar 20 a 25 minutos para que los jugos se redistribuyan.

6. Truco para piel ultra crujiente

Cuando ya esté cocido y haya reposado, voltéalo con la pechuga hacia arriba y dale un golpe de broiler (gratinar) hasta que la piel quede dorada y crujiente.

Muchos cocineros descubren que el pavo queda mejor al asar primero a alta temperatura en días como Thanksgiving. | Crédito: Freepik

Cómo servir un pavo asado al revés

Pasa el pavo (aún en la rejilla) a una tabla grande.

Si sigue boca abajo, retira primero los muslos, luego voltea y continúa con la pechuga.

Aprovecha los jugos de la bandeja para hacer una gravy espectacular.

Ingredientes

1 cebolla amarilla mediana

1 manzana pequeña

1 pavo de 12 a 15 libras

3 cucharadas de sal kosher

¾ cucharadita de pimienta negra

6 ramitas de tomillo fresco

4 ramitas de romero fresco

Utensilios necesarios

Cucharas y tazas medidoras

Cuchillo de chef

Tabla de cortar

Bandeja de asado

Rejilla para asar

Hilo de cocina (opcional)

Termómetro de lectura instantánea

