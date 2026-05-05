Durante la jornada escolar, una buena alimentación puede marcar la diferencia en la concentración, la energía y el rendimiento de los niños. Por eso, las opciones nutritivas con pan se convierten en una alternativa práctica, deliciosa y económica para acompañar sus días de estudio. Combinado con ingredientes como queso, huevo, palta, pollo, atún o frutas, el pan puede transformarse en una merienda completa que aporte proteínas, fibra, vitaminas y la energía necesaria para aprender mejor.

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Estas preparaciones no solo son fáciles de hacer, sino que también ayudan a que los más pequeños disfruten de alimentos variados y balanceados sin complicaciones. Desde sánguches sencillos hasta tostadas creativas, el pan puede ser la base de desayunos y loncheras saludables que apoyen su desarrollo y les permitan mantenerse activos en clase.

El sándwich abierto de pera y requesón es una opción novedosa y deliciosa para la lonchera escolar. (Foto: @bimboperu / Instagram)

Ideas fáciles de replicar en casa y que funcionan bien para la semana:

Tostada de mantequilla de maní, plátano y coco

Una de las opciones más simples y efectivas. Primero, tuesta el pan hasta que esté dorado y crujiente. Aprovechando que aún está caliente, unta una capa generosa de mantequilla de maní natural. Luego, coloca rodajas finas de plátano sobre la superficie. Si quieres añadir textura, espolvorea un poco de coco rallado. Finaliza con un hilo ligero de miel para darle un toque dulce. Es una combinación rápida que aporta energía sostenida gracias a las grasas buenas y el aporte de fruta.

Sándwich para llevar, una opción fresca y completa

Empieza con una capa de frijoles negros machacados, que aportan proteína y ayudan a que el sándwich tenga más cuerpo. Encima, suma ingredientes que den textura y frescura: zanahoria en láminas finas, rodajas de rábano, lechuga picada y aguacate. Para que no quede seco, mezcla germen de alfalfa con perejil y un chorrito de aceite de oliva, y agrégalo al final. Cierra bien el pan y tendrás una opción que te mantiene firme y saciante.

Pan francés con frutas, un dulce más equilibrado

Mezcla huevo, leche de soya y vainilla, y sumerge el pan el tiempo justo para que absorba sin romperse. Llévalo a una sartén caliente hasta que quede dorado por fuera y suave por dentro. Puedes cortarlo en triángulos para hacerlo más práctico. Acompaña con plátano en rodajas, moras y un toque de miel con canela para sumar dulzor natural.

Sándwich abierto de pera y requesón, contraste de sabores

Cocina las peras en un almíbar ligero con canela, anís y jengibre hasta que estén suaves. Sobre el pan tostado, unta requesón y coloca las rebanadas de pera. Termina con miel, arándanos deshidratados y almendras fileteadas. Es una combinación simple, pero con buen balance entre dulce, cremoso y crocante.

Rollitos de fresas con crema pastelera, un antojo casero

Aplana las rebanadas de pan con un rodillo, úntalas con crema pastelera y añade trozos de fresa. Enrolla con cuidado y dóralos en sartén hasta que queden ligeramente crujientes por fuera. Son fáciles de transportar y funcionan como una alternativa casera frente a opciones más procesadas.

La clave está en alternar ingredientes y jugar con texturas para no repetir siempre lo mismo. Con pequeños cambios, la lonchera puede mantenerse variada, práctica y alineada con una alimentación más equilibrada durante la semana escolar. En ese contexto, y como parte de la campaña “Nutrir para Aprender”, Bimbo presenta su renovada línea de pan de molde Blanco e Integral, ahora con una receta que incorpora leche, logrando una textura más suave y esponjosa.

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