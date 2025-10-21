El gin ha emergido como uno de los destilados favoritos en distintas partes del mundo y ha sabido ganarse un buen lugar en el segmento de licores premium. Una de las formas más tradicionales de disfrutarlo es el Gin Tonic, un cóctel compuesto de ginebra y agua tónica servida con hielo. Si eres fan de su sabor y no solo lo disfrutas en restaurantes, bares sino también en casa, hoy te traigo tres formas distintas de prepararlo usando ingredientes peruanos y sacándole el máximo provecho a los mixers premium.

Estos últimos son pilares en la construcción de experiencias memorables, especialmente cuando se trata de coctelería de autor. Aquí no es un elemento secundario, sino un componente activo que puede resaltar aromas y sabores del gin, destacando notas cítricas y herbales; proporcionar equilibrio, aportando textura y burbujas controladas; permitir reinterpretaciones locales, al combinarse con insumos peruanos como muña, hierbas o cítricos andinos; elevar la oferta profesional, con estándares de calidad que buscan bartenders exigentes.

“Un mixer bien diseñado puede elevar el perfil botánico del gin, realzar su carácter y hacer más memorable la experiencia (...) Nuestra apuesta es acompañar los momentos de celebración y descubrimiento con mixers premium que permiten al bartender o entusiasta dar rienda suelta a su creatividad sin perder consistencia”, afirma Franco Cabachi, Brand Ambassador de Britvic Latam.

En la coctelería de autor, el mixer no es un elemento secundario, sino un componente activo que brinda un plus especial a tu cóctel. (Foto: Britvic Latam)

Recetas de Gin Tonic con sabor peruano

Estas versiones de gin tonic están inspiradas en ingredientes peruanos como la naranja huando, el romero, el aguaymanto y el muña.

1. Gin Tonic Clásico

Ingredientes:

2 oz de gin

150 ml de Agua Tónica Britvic Premium

Hielo en cubos

Piel de naranja

Preparación:

Llenar una copa balón con hielo. Verter el gin y añadir Britvic Premium Tonic. Mezclar suavemente y decorar con una piel de naranja para resaltar los aceites cítricos.

2. Gin Tonic Andino

Ingredientes:

2 oz de gin artesanal peruano

150 ml de Raspberry tonic - Britvic Mixers

Piel de naranja

2 Frambuesas

Hielo en cubos

Preparación:

En una copa balón con hielo, agregar el gin, luego Raspberry tonic Britvic Mixers Incorporar el aguaymanto y la muña. Remover suavemente. Este cóctel combina frescura y un toque herbal andino.

3. Citrus Amazon Gin Tonic

Ingredientes:

2 oz de gin con infusión de lima o mandarina

150 ml de Britvic Indian Tonic

Rodajas de lima

Twist de piel de toronja

Hielo en cubos

Preparación:

Servir el gin sobre hielo, añadir Britvic Indian Tonic y decorar con rodajas de lima y un twist de toronja. Ideal para quienes buscan un cóctel refrescante con notas cítricas tropicales.

